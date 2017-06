Hoofdpijndossiers werpen Froome terug

De oorzaken liggen vooral buiten zijn greep, gevoed door schandalen over oneigenlijke doktersattesten door zijn ploeg Sky en zijn voormalige ploeggenoot Bradley Wiggins, een parlementair onderzoek waarbij de medische staf en Sky's baas Dave Brailsford onder vuur zijn komen te liggen en iets verder weg het seksuele misbruik en de intimidatie bij de Britse wielerbond, die Froome nog altijd projecteert als uithangbord.

De 32-jarige Brit ontkende deze week in alle toonaarden dat zijn slechte tijdrit in de Dauphiné iets te maken had met het zware weer waarin Team Sky en de Britse wielersport sinds deze winter verzeild zijn geraakt.

Woensdag moest de in Nairobi geboren Froome na iets meer dan 23 kilometer race tegen de klok constateren dat hij ver verwijderd is van de vorm van vorig jaar rond dit tijdstip, drie weken voor aanvang van de Ronde van Frankrijk.

Zijn uitdagers die net als hij de Dauphiné gebruiken om zich te testen voor de Tour, zagen dat de onverzettelijke lange renner een stevige tik opliep. Alberto Contador, Alejandro Valverde en Richie Porte, drie geduchte kandidaten voor het podium in Parijs, eindigden voor Froome. Dat was de Engelsman nog niet vaak overkomen een paar weken voor de Tourstart. "Het was een lastige tijdrit en niet een van mijn beste. Als het iets toont dan is het dat sommigen van mijn rivalen in grote vorm steken."

Binnen handbereik

Hield Froome met dit antwoord opzettelijk de focus ver van zichzelf verwijderd? Of was hier sprake van een van zijn schaarse momenten van eerlijkheid? De Brit lijkt gaandeweg de Dauphiné het lek boven te krijgen. Hij werd vrijdag derde in een lastige bergrit. Met twee zware etappes te gaan, is een vierde eindzege nog binnen handbereik. Mits hij klassementsleider Porte ergens op de Alpenflanken kan achterlaten. De Australiër is dit jaar anders dan voorheen echter geen makkelijke kaap meer om te ronden.

Zeker is dat het rommelt rond Chris Froome en Sky. Neem het gerucht donderdag in de Franse sportkrant L'Équipe dat hij zijn diensten heeft aangeboden aan de ploeg van Porte, BMC. Voor een salaris van vijf miljoen euro zou de Engelsman zijn contract bij Sky, dat loopt tot eind 2018, opzeggen. Volgens de krant zitten de medische praktijken bij Sky en het parlementair onderzoek hem allerminst lekker. Dientengevolge is zijn relatie met Brailsford inmiddels ijskoud. Een dag later meldde Cyclingnews echter dat Froome op het punt staat zijn contract met Sky tot en met 2020 te verlengen. Die deal zou vlak voor de Tour beklonken worden, heet het.

"Totale onzin", noemde Froome de geruchten. Team Sky lijfde hem in 2010 in en hij was sindsdien goed voor drie gele truien, drie tweede plekken in de Vuelta, drie keer winst in de Dauphiné, twee eindzeges in de Ronde van Romandië en tweemaal in Oman. Maar dat was in tijden van voorspoed. Sinds de praktijken van Sky en sommige renners en staf onderwerp zijn van een officieel onderzoek, hapert de succesformule. Het tumult en de onrust zijn onbewust Froomes hoofd binnengeslopen. Met medenemen van zijn vorm.

Vaststaat dat als de Tour over drie weken in Düsseldorf van start gaat, Froome het mikpunt zal zijn van dopingsceptici, Franse nationalisten en verongelijkte fans die menen dat de Brit hun sport kapot maakt. Froome heeft bewezen tegen die druk bestand te zijn. Maar in samenspel met de sores in zijn directe nabijheid is dat dit keer zeer de vraag.