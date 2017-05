Hoofdonderhandelaar EU: Londen moet vertrekrekening betalen

Dat zei Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar van de EU vandaag bij een toelichting op hoe hij het Britse vertrek uit de unie wil aanpakken. Het Europese Hof van Justitie moet erop toezien dat de scheiding ordelijk verloopt, stelt hij voor.

De Britse onderhandelaar David Davis zei vandaag dat Londen helemaal niet van plan is te betalen als er niet ook een handelsakkoord wordt bereikt. Zaterdag werden de EU-leiders het erover eens dat zij eerst de boedelscheiding willen regelen voor er kan worden gepraat over de toekomstige (handels)relatie. Er gonzen in Brussel 'exitbedragen' van tussen de 55 en 80 miljard euro. Daar ging Barnier niet op in, maar 'het wordt geen blanco cheque', zei hij.

Deze verkiezingen veranderen niets Michel Barnier

De Britse verkiezingen zullen volgens Barnier geen impact hebben op de onderhandelingen. De regering die na de verkiezingen in juni gevormd zal worden zal volgens Barnier een stabiliteit hebben die de huidige regering niet heeft. Maar ‘deze verkiezingen veranderen niets’ in het voornemen om de Europese belangen te beschermen.

EU-burgers in Groot-Brittannie Prioriteit voor Brussel is de positie van niet-Britse EU-burgers die in Groot-Brittannië wonen, werken of studeren, en omgekeerd van Britten elders in de EU. Aan de bestaande EU-wetten die de vrijheid van verkeer en het recht op verblijf in een andere lidstaat regelen, mag ook na de brexit niet getornd worden, vindt Barnier. ,,De circa 4 miljoen mannen, vrouwen en kinderen" die door de brexit worden getroffen, moeten hun dagelijkse levens kunnen blijven leiden, aldus Barnier. Hun bestaande recht op werk, uitkeringen, pensioen en ziekenzorg dient onveranderd te blijven. In het Verenigd Koninkrijk wonen zo'n 100.000 Nederlanders.

