Hoofdkantoor Unilever komt in Rotterdam

Het moederbedrijf van merken als Knorr en Dove heeft nu nog twee hoofdkantoren: in Londen en Rotterdam. Om het bedrijf beter te beschermen tegen vijandige overnames wordt een van de vestigingen gesloten.

De afgelopen maanden hebben Nederland en het Verenigd Koninkrijk druk gelobbyd bij Unilever om het hoofdkantoor binnen de eigen landsgrenzen te behouden. Na bijna een jaar wikken en wegen is de knoop doorgehakt.

De keuze voor Nederland is een klap voor de Britse regering van premier Theresa May. Zij probeert juist te laten zien dat Groot-Brittannië ook na de Brexit nog een land is waar bedrijven graag in investeren.