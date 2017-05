Hoofddoek agente kende ook andere kant

Afgaande op de geraadpleegde bronnen en hun louter positieve reacties, dachten enkele lezers dat de redactie van mening was dat de hoofddoek bij de politie acceptabel zou zijn. Aanleiding voor de productie was de door de Amsterdamse politiechef Aalbersberg aangezwengelde discussie over agentes met hoofddoek. "Stel dat het niet lukt om voldoende agenten met migratie-achtergrond te werven, dan is dat een maatregel die effect kan hebben", had Aalbersberg gezegd in het Algemeen Dagblad.

De Trouw-redactie sloeg aan op het onderwerp. De productie bestond uit twee interviews met moslima's en een artikel, waarin deskundigen reageerden op de proefballon van de politiechef. Beide moslima's toonden zich verheugd. Van hen mocht een proef voor agenten met een hoofddoek meteen beginnen.

Het hoofdverhaal gaf uitleg over gedragscode en uniform van de politie. Verder reageerden vertegenwoordigers van het College voor de Rechten van de Mens, antidiscriminatiebureau Radar/Art.1, politiebond NPB en rechtsfilosoof Van der Burg van de Erasmus Universiteit. Ze waren eensgezind positief over de suggestie van Aalbersberg. Kritisch tegengeluid ontbrak in de krant, evenals in latere edities. Alleen de rubriek Lezersreacties bood enkele dagen achtereen ruimte voor kritiek.

Door het ontbreken van tegenspraak was het journalistieke resultaat in Trouw minder afgewogen. Wat zich wreekte was juist datgene wat de krant niet haalde: de kritische noot, terwijl die in voldoende mate in de samenleving voorhanden was. Terwijl CDA, D66, VVD en PvdA en een andere politiebond dan de NPB direct afstand namen van de agente met hoofddoek, bleven Trouwlezers verstoken van afwijzende reacties. Dat minister Blok (justitie) niet genegen was aan de gedragscode te sleutelen, stond in de slotzin van het hoofdartikel. Zijn standpunt kon evengoed als belangrijkste nieuws worden uitgelegd.

Geen hoofddoek voor de agente, luidde de mening van de krant

Het gevoel van misbalans werd versterkt toen maandag een opiniestuk in de krant stond van rechtsfilosoof Van der Burg. Hij reageerde al in de vrijdagkrant op het onderwerp en bood vervolgens een opiniestuk aan. De opinieredactie reageerde enthousiast en stelde een uitgebreider argumentatie over zijn standpunt op prijs, om zo het 'debat te voeden'.

Hoewel aan zo'n dubbele constructie het risico van voorspelbaarheid en herhaling kleeft, en hierom terecht zelden wordt toegepast, pakte dit inhoudelijk nu goed uit. De prikkelende tekst van Van der Burg ten spijt, droeg zijn bijdrage niet bij aan het beeld van 'neutrale verslaggeving' door Trouw.

Niet de bedoeling De chef dag, coördinator van de nieuwskrant, erkent dat het hoofdartikel naar één kant 'helde'. 'Dat kwam door de vier experts die allen helaas 'voor' benadrukten of in ieder geval meer argumenten 'voor' de hoofddoek gaven. Dit was niet de bedoeling', reageert de chef. Haar gevoel zei dat de redactie eerst moest peilen hoe moslima's en potentiële agentes over de hoofddoek dachten. 'Vandaar dat de uitwerking in portretjes in die hoek is gezocht'. Vanuit die gedachte kon het raadplegen van politici nog altijd later. Uiteindelijk zorgde Trouw dinsdag in zijn redactioneel commentaar zelf voor het tegengeluid. Geen hoofddoek voor de agente, luidde de mening van de krant. Voor lezers die zeiden te vrezen dat Trouw de hoofddoek zonder slag of stoot zou 'omarmen' was dat een geruststelling. Belangrijker dan dat is nog dat de redactie waakt voor berichtgeving, die zelfs maar aan de schijn van 'actiejournalistiek' bijdraagt. De redactie kan daar niet zorgvuldig genoeg in zijn.

