Hoofdaanklager van de Neurenberg-processen geëerd

Vlak na de Eerste Wereldoorlog sloeg zijn Hongaars-Joodse familie op de vlucht voor antisemitische Roemenen. Ferencz studeerde in de VS rechten en landde in 1944 een paar dagen na D-day in Normandië met de opdracht bewijzen van oorlogsmisdaden te verzamelen. Begin 1946 werd hij verantwoordelijk voor de vervolging van de kopstukken van de beruchte Einsatzgruppen.

Deze doodseskaders volgden het Duitse leger in hun veldtocht naar het Oosten en vermoordden zo veel mogelijk 'ongewenste elementen'. Alle 22 verdachten die Ferencz voor de rechter sleepte werden veroordeeld. Dertien kregen de doodstraf. Slechts vier eindigden aan de galg, onder wie Paul Blobel, die verantwoordelijk was voor 59.018 executies. Alle anderen keerden later als burgers terug in de samenleving.

George Bush Ferencz is een held, maar niet alleen vanwege zijn rol in Neurenberg. Zijn hele leven stond in het teken van het internationale recht. Hij streed voor de komst van een internationaal strafhof, waarvoor hij in 2009 de Erasmusprijs kreeg. Het recht bleef altijd zijn anker en daarom vond hij dat niet alleen Saddam Hoessein vervolgd moest worden maar ook president George Bush. Zijn oorlog tegen Irak had een politiek doel en vond geen basis in internationaal recht. Ook veroordeelde hij de in zijn ogen illegale executie van Osama bin Laden. Den Haag vernoemde vorig jaar een pad langs het Vredespaleis naar Ferencz en sinds gisteren staat daar een bank met daarop zijn motto: 'Law, not war'.