Honkbalfeest in Hoofddorp koerst af op fiasco

Ruim twaalf miljoen werd er door de gemeente Haarlemmermeer een aantal jaar geleden geïnvesteerd in een nieuw honkbalstadion in Hoofddorp. Dat nieuwe stadion voldeed aan alle eisen van de Amerikaanse honkbalcompetitie, de Major League Baseball (MLB). Doel was om de eerste MLB-wedstrijden die in Europa zouden worden gespeeld naar Hoofddorp te halen. Die missie mislukte. Vorige week werd bekendgemaakt dat de Engelse hoofdstad Londen die eer krijgt. Volgend jaar juni spelen de New York Yankees en Boston Red Sox daar twee wedstrijden tegen elkaar. Ook in 2020 zal de MLB Londen aandoen.

Maar hoe zit het dan met Hoofddorp? Worden daar ooit nog wedstrijden uit de hoogste Amerikaanse honkbalklasse gespeeld? Tjerk Smeets, technisch directeur van de Nederlandse honkbalbond, sluit het niet uit. Maar uit zijn woorden blijkt dat dat op korte termijn zeker niet gaat gebeuren. "Vanuit de bond is er geen contact met de MLB om dat voor elkaar te krijgen. Of het definitief niet meer gaat gebeuren weet ik niet, dat hangt ook van de MLB af."

Er is ruim driehonderd ton Amerikaanse klei in het stadion neergelegd

Die MLB heeft een flink eisenpakket als het gaat om accommodaties waar wedstrijden uit die competitie worden gespeeld. Een voorbeeld daarvan is de speciale ondergrond waarop moet worden gespeeld. Om die reden is ruim driehonderd ton Amerikaanse klei in het stadion van Hoofddorp Pioniers neergelegd.

Aan het MLB-klaar maken van het honkbalstadion in Hoofddorp hangt dus een prijskaartje van zeker twaalf miljoen euro, dat de gemeente Haarlemmermeer heeft betaald. Daar hoort wel een kanttekening bij, want het oude terrein van de honkbalclub heeft de gemeente verkocht aan een projectontwikkelaar om huizen op te laten bouwen en dat leverde miljoenen op.

Nog altijd komt elk jaar een terreinknecht vanuit de MLB voor zeven weken naar Hoofddorp om het veld gereed te maken voor het nieuwe seizoen. Daardoor blijft het veld van het stadion van de Hoofddorp Pioniers geschikt om internationale toernooien op te spelen. "Als daar spelers uit de MLB aan meedoen, dan moet dat veld gekeurd worden door iemand van de MLB", vertelt Wilko Geesink, voorzitter van de stichting die het stadion exploiteert. De kosten van het onderhoud van het terrein, jaarlijks zo'n 140.000 euro, worden door de gemeente Haarlemmermeer betaald.

Haarlemmermeer was jaren geleden, in samenwerking met de honkbalbond, de lobby begonnen om de eerste in Europa gespeelde MLB-wedstrijden naar Hoofddorp te halen. Uit die tijd stamt ook het stadion van ruim 12 miljoen euro. Maar de gemeenteraad trok zich drie jaar geleden terug uit die plannen.

"Als de MLB zich bij ons meldt omdat ze in Hoofddorp wedstrijden willen spelen, dan zeggen we daar geen 'nee' tegen, maar op dit moment zetten we ons daar niet proactief voor in", laat Adam Elzakalai weten. Hij is wethouder sport van de gemeente Haarlemmermeer. Betekent dit dat het geld dat geïnvesteerd is om de MLB naar Hoofddorp te halen weggegooid geld is? "Dat niet, want er staat nu een mooie accommodatie, maar als we niet hadden geprobeerd om de MLB naar Hoofddorp te halen, waren er inderdaad minder kosten gemaakt", zegt Elzakalai.

MLB-wedstrijden in Hoofddorp. Het begon met een droom en daar zal het waarschijnlijk ook bij blijven. "Maar je kan altijd blijven hopen, toch?", zegt Smeets. "Er ligt in Hoofddorp een fantastisch complex en de contacten met de MLB zijn goed. De keuze voor Londen moeten we nu respecteren, maar misschien worden er in de toekomst andere keuzes gemaakt."