Hongkong zet nieuwe uitleveringswet door, ondanks een miljoenenprotest

De nieuwe wet waarmee verdachten aan het vasteland van China kunnen worden uitgeleverd, zodat zij in China zelf berecht kunnen worden in plaats van in Hongkong, wordt in Hongkong ontvangen met veel weerstand. Gisteren gingen meer dan een miljoen mensen de straat op om de wet tegen te houden.

Het was de grootste betoging in dertig jaar. Het protest verliep in het begin grotendeels vreedzaam, met enkele incidenten en een handvol arrestaties, waarbij de politie traangas gebruikte. Zondagavond laat, toen de politie de demonstranten wilde wegjagen, escaleerden de protesten. Bij het parlementsgebouw gooiden honderden demonstranten met flessen en stenen richting de oproerpolitie. Honderd mensen werden gearresteerd.

Het grote protest heeft Lam een politieke crisis bezorgd. Toch laat ze weten door te gaan met de plannen. “Dit is belangrijke wetgeving die helpt om de internationale verplichtingen na te komen in gevallen van grensoverschrijdende misdaad”, aldus Lam. “We negeren hiermee niet de wens van het volk. We hebben goed en aandachtig geluisterd naar wat ze hebben gezegd.”

De demonstratie in Hongkong verliep grotendeels vreedzaam, maar later zondagavond, toen de politie de demonstranten wilde wegjagen, escaleerden de protesten. © AP

Hongkong was een Britse kolonie en is in 1997 teruggegeven aan China en heeft sindsdien een autonome status met een eigen rechtssysteem. Veel inwoners zien de rest van China als buitenland.

Ze vrezen dat de vereenvoudiging van de uitlevering van verdachten aan de rest van China het eigen rechtssysteem - dat op westerse leest is geschoeid - zal ondermijnen. De verdachten zouden elders in China niet op een eerlijk proces kunnen rekenen. Sommige betogers toonden spandoeken met de tekst ‘Aan China uitgeleverd, voor altijd verdwenen’.

Ondernemers in Hongkong zijn ook bang dat de uitleveringswet schade toebrengt aan de goede naam van de metropool, als vrij en liberaal internationaal handelscentrum.

Tegenstanders van de wet hebben aangekondigd later deze week opnieuw de straat op te gaan. De volksvertegenwoordiging van Hongkong behandelt de uitleveringswet woensdag.

