Hongarije rolt de rode loper uit voor Russische investeringsbank

Diplomatieke onschendbaarheid voor het personeel en hun familieleden, vrijstelling van belastingen en vrijwaring van financiële rapportages en verantwoording van het beleid. Het is maar een greep uit de toezeggingen die Hongarije afgelopen week deed aan de Russische Internationale Investeringsbank (IIB). De bank is van plan haar hoofdkantoor van Moskou naar Boedapest te verplaatsen.

Het waarom van zoveel ruimhartigheid van Hongaarse zijde is onduidelijk. Volgens een verklaring verwacht Hongarije dat de komst van de bank Boedapest versterkt als ‘internationaal financieel centrum’.

Het prijskaartje dat aan deze ambitie hangt, is hoog, ook financieel. De Hongaarse overheid levert de kantoorruimte, knapt die op en betaalt alle kosten, inclusief de bewaking. Ook juridisch is de bank gevrijwaard: politie of andere autoriteiten mogen alleen binnenkomen als de IIB van diplomatieke onschendbaarheid afziet.

Mogelijke reden van de Hongaarse generositeit: mocht de EU als financier wegvallen, dan is de Russische bank een alternatief

Nieuw leven De IIB is de opvolger van de gelijknamige instelling die in de communistische tijd de bankzaken van de Comecon, het economisch samenwerkingsverband van communistische landen, behartigde. De oude IIB ging ter ziele, maar in 2012 blies president Vladimir Poetin de IIB nieuw leven in. Diverse landen zijn lid. Naast voormalige Oostbloklanden als Hongarije, Slowakije, Tsjechië, Roemenië en Bulgarije gaat het onder meer om Cuba en Vietnam, beide (in theorie) nog communistische staten. Wat de activiteiten precies zijn, blijft onduidelijk. Op haar website meldt de IIB dat ze “de verbindingen en integratie van de economieën van de lidstaten van de bank faciliteert, ten einde de duurzame en inclusieve groei en de concurrentiekracht van nationale economieën te bevorderen, gesteund door bestaande historische banden”. Europarlementariër Zita Gurmai © Photothek via Getty Images Maar de Hongaarse socialistische europarlementariër Zita Gurmai vreest dat de bank een heel ander doel heeft dan het stimuleren van een nieuwe economische band tussen voormalige en bestaande communistische landen. Opmerkelijk is dat niet alleen eigen personeel onschendbaarheid krijgt. Ook iedere gast die de bank uitnodigt, mag zonder enige controle Hongarije in.

Geen enkele garantie Tegenover de Hongaarse site Index noemde Gurmai de IIB Poetins paard van Troje. Zij meent dat er geen enkele garantie is dat daar geen mensen tussen zitten die een nationaal veiligheidsrisico zijn. Volgens onderzoeksjournalisten van Direct36, die de activiteiten van de IIB sinds vorig jaar volgen, is de bank mogelijk betrokken bij inlichtingenwerk. Direkt36, dat ook sprak met mensen dicht bij de regering, ziet een duidelijke reden voor de Hongaarse ruimhartigheid tegenover de IIB: mocht de EU als financier van grote Hongaarse projecten wegvallen, dan biedt de Russische bank een alternatief. Als dat klopt, houdt de Hongaarse regering er duidelijk rekening mee dat de fondsen uit Brussel eindig zijn.

