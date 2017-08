Hongarije roept ambassadeur in Nederland terug na kritiek Nederlandse ambassadeur

De terugtrekking volgt op de uitspraken van de vertrekkende Nederlandse ambassadeur in Hongarije, Gajus Scheltema. Die had zich in een afscheidsinterview kritisch uitgelaten over de rechtse regering van premier Viktor Orbán. Volgens Szijjártó heeft Scheltema daarin grenzen overschreden. Scheltema vergeleek in het interview met het blad 168 Ora de retoriek van de Hongaarse regering met die van terroristen uit het Midden-Oosten.

De Hongaarse minister zei blij te zijn dat de Nederlandse ambassadeur naar huis gaat. Tot zijn vertrek is hij niet meer welkom op het Hongaarse ministerie, melden diverse Hongaarse media.

Minister Koenders reageerde tegenover persbureau ANP dat de ambassadeur terecht kritiek mag leveren op bepaalde ontwikkelingen in het Oost-Europese land. Maar de vergelijking zoals Scheltema die maakte, is niet in lijn met het Nederlandse standpunt. "Ik kan mij ook niet voorstellen dat de ambassadeur het zo bedoeld heeft."

West-Europese politici tonen zich vaker kritisch op de regering van Orbán. Regelmatig vallen beschuldigingen over autoritair optreden en het uithollen van de rechtsstaat. Maar Scheltema heeft het volgens Szijjártó te bont gemaakt. De vertrekkend ambassadeur heeft zelf nog niet gereageerd.

