Hongarije lijkt humaner dan eerst werd gedacht

Vluchtelingen in Hongarije? Nooit, als je de Hongaarse premier Viktor Orbán moest geloven. Niet alleen liet hij een hek bouwen om hen buiten te houden, maar hij organiseerde in 2016 zelfs een nationaal referendum tegen de Europese verplichting om 1294 asielzoekers op te nemen. En toch: Hongarije blijkt in 2017 vrijwel dat aantal, namelijk 1291 asielzoekers, te hebben erkend. Nieuwszender Hír-TV achterhaalde dat de gemeente Boedapest voor hun huisvesting ook nog eens EU-geld krijgt.

Wie echt zijn best had gedaan, had het eerder kunnen weten, want de cijfers stonden ergens verborgen op de website van het ministerie van binnenlandse zaken. Volgens die cijfers kregen in 2015, toen het hek werd gebouwd, 508 mensen een erkende status. In 2016, toen de regering een nationaal referendum organiseerde tegen de Brusselse vluchtelingenquota, waren dat er 432 en afgelopen jaar dus 1291.

Volgens de Hongaarse staats­se­cre­ta­ris hield men de vluch­te­lin­gen­cij­fers stil 'om de vluchtelingen te beschermen'

Maar het nieuws kwam op een verrassende manier naar buiten: plaatsvervangend staatssecretaris van buitenlandse zaken Krisztóf Altusz noemde het getal in een interview tijdens een bezoek aan Malta. Maar volgens hem ging het niet om 'vluchtelingen die Hongarije van de EU moest opnemen', maar om mensen die het echt nodig hadden en om humanitaire redenen een status kregen, omdat ze vanwege hun politieke overtuiging, geloof of seksuele geaardheid werden vervolgd. En dat de regering haar mond erover hield, was om de vluchtelingen te beschermen.

Nou klopt het dat twee jaar van aanhoudende regeringscampagnes over asielzoekers, die daarin permanent worden beticht van aanslagen en verkrachtingen, de afgelopen tijd herhaaldelijk tot paniekreacties hebben geleid, vooral in dorpen die nog nooit een migrant hebben gezien.