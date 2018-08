Hongarije hongerde asielzoekers uit

Vijf en een halve dag. Zolang kregen twee Syrische broers geen eten in het Hongaarse detentiecentrum waar ze vastzaten. Ook zes andere vluchtelingen werd volgens het Hongaarse Helsinki-comité dagenlang voedsel onthouden. Nieuwe asielaanvragers blijft dat lot hopelijk bespaard. Dankzij internationale protesten besloot het Hongaarse Bureau voor Immigratie en Asiel gisteren alsnog asielzoekers tot het einde van hun procedure te eten te geven.

Lees verder na de advertentie

Het hongerregime was het gevolg van de nieuwe Hongaarse vluchtelingenwet die deze maand inging. Die maakt het feitelijk onmogelijk om asiel aan te vragen, want wie Hongarije bereikt via een land waar hij niet is vervolgd, geldt bij voorbaat als illegale vreemdeling.

De transitzones zijn feitelijk detentiecentra die worden gerund door het asielbureau

De enigen die daardoor feitelijk nog asiel kunnen krijgen, zijn inwoners van directe buurlanden. Alle anderen krijgen binnen drie dagen na hun aanvraag te horen dat ze het land uit moeten en dat Hongarije geen verantwoordelijkheid voor hen draagt. Weliswaar kunnen mensen daartegen in beroep gaan, maar vanaf dat moment kregen ze de afgelopen dagen geen eten meer.

Behalve de twee Syrische broers werden vooral Afghaanse gezinnen slachtoffer van het hongerbewind. Kinderen en zogende en zwangere vrouwen kregen wel voedsel, maar werden voor de maaltijd gescheiden van de anderen om te voorkomen dat ze hun eten deelden.

Het Helsinki-comité slaagde er via het Europese Hof van de Mensenrechten in Straatsburg in af te dwingen dat betrokkenen weer eten kregen, maar tot gisteren hield het asielbureau eraan vast dat iedere hongerende asielzoeker daarvoor zijn eigen procedure moest aanspannen.

Detentiecentra Asielzoekers in Hongarije kunnen zich maar op twee plekken officieel aanmelden: bij de transitzones die aan het grenshek met Servië zijn gebouwd. Dagelijks wordt bij iedere zone één vluchteling toegelaten. Hoewel het officieel wordt ontkend, zijn de zones feitelijk detentiecentra die worden gerund door het asielbureau. Asielaanvragers kunnen het kamp maar op één manier zelfstandig verlaten: door een deur die naar de Servische kant van het grenshek leidt. De Hongaarse autoriteiten hoopten ongetwijfeld dat de hongerige asielzoekers daarvoor zouden kiezen in plaats van in Hongarije hun beroep af te wachten. Wie uitgeprocedeerd is, gaat dezelfde deur door. Daar belanden mensen op een drie meter brede kale strook grond die officieel nog Hongaars grondgebied is. Van daaruit hebben ze maar één optie: 'vrijwillig' (en illegaal) de grens met Servië oversteken. "Volgens UNHCR (de vluchtelingenorganisatie van de VN, red.) is Servië geen veilig opvangland voor vluchtelingen, maar dat negeert de Hongaarse regering al sinds 2015", aldus András Léderer van het Helsinkicomité.

Lees ook: Hongarije maakt hulp aan asielzoekers strafbaar (juni 2018) Een nieuwe wet maakt hulp aan asielzoekers in Hongarije moeilijk. Niet organisaties, maar de hulpverleners zelf worden erdoor getroffen.