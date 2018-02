Hongaarse premier Orbán verliest symbolische burgemeestersverkiezing

Tot zondagavond was iedereen, inclusief oppositiepolitici, ervan overtuigd dat premier Viktor Orbán en regeringspartij Fidesz de parlementsverkiezingen in april fluitend zullen winnen. Maar toen de stembussen in het Fidesz-bolwerk zondagavond sloten, bleek tot ieders verrassing de onafhankelijke kandidaat Péter Márki-Zay met 57 procent de nieuwe burgemeester.

In eerste reacties probeerden Fidesz-politici het verlies als onbeduidend weg te praten, tot de rechtse columnist Zsolt Bayer op zijn gebruikelijke ongezouten wijze waarschuwde dat de partij echt een probleem heeft. Orbán zelf zei dat partijactivisten nu twee, drie keer zo hard moeten werken om een overwinning bij de parlementsverkiezingen te garanderen.

De verkiezing in Hódmezövásárhely heeft aangetoond dat re­ge­rings­par­tij Fidesz niet on­o­ver­win­ne­lijk is

De reacties van veel oppositieaanhangers op sociale media waren euforisch; alsof de landelijke verkiezingen al gewonnen waren. Ook oppositiepolitici spraken voor het eerst over een kans om te winnen. Dat is erg voorbarig. Maar Hódmezövásárhely heeft aangetoond dat Fidesz niet onoverwinnelijk is en daarmee voor een ontwikkeling gezorgd die Orbán met lede ogen moet aanzien: oppositiepartijen overleggen sinds maandag koortsachtig over het opstellen van één gezamenlijke kandidaat per kiesdistrict. Márki-Zay dankte zijn overwinning namelijk precies daaraan: aan de steun van alle oppositiepartijen, van links tot rechts.

Samenwerken Het merendeel van de parlementariërs wordt gekozen via een districtenstelsel waarin de grootste partij per kiesdistrict simpelweg de zetel wint. Dat is vrijwel overal regeringspartij Fidesz. Maar met een gezamenlijke oppositiekandidaat per kiesdistrict is gewoon de grootste zijn niet meer voldoende. Dan gaat het om de absolute meerderheid. Dat oppositieaanhangers naarstig op die samenwerking zitten te wachten, is sinds de burgemeestersverkiezing overduidelijk. Opmerkelijk is dat Fidesz inHódmezövásárhely geen stemmen kwijtraakte. Péter Márki-Zay won er dankzij de hoge opkomst. Maar liefst 20 procent meer kiezers gingen naar de stembus dan bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Uit alle peilingen blijkt dat de onvrede van Hongaren groot is, vooral over de corruptie en de gezondheidszorg. Maar wil de oppositie een kans maken te winnen, dan moet ze kiezers ervan overtuigen dat het loont om te gaan stemmen omdat er kansrijke tegenkandidaten zijn.