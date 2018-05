Hondsdolheid zorgt voor angst in Thailand

Op het terrein van de boeddhistische tempel Wat Suan Kaew hangt een geur van uitwerpselen, zweet en hondenvoer. In grote kooien zitten tientallen honden. Ze blaffen luid bij het zien van de bezoekers. Een van de dieren gromt waarschuwend, een ander kruipt angstig in een hoekje.

De stem van verzorger Chalemphel Sonwongoat komt amper boven het lawaai van de dieren uit. "Ze komen overal vandaan", vertelt hij. "Het gebeurt regelmatig dat mensen hun hond hier uit hun auto zetten. Ze willen allemaal een puppy hebben, maar als het dier ouder wordt, vinden ze dat wij er maar voor moeten zorgen."

Tempel- en straathonden horen bij Thailand als Boeddha en rijst. Maar sinds begin dit jaar wordt het land geconfronteerd met een opvallend hoog aantal besmettingen van rabiës, - hondsdolheid - een virus dat zonder tijdig ingrijpen dodelijk is voor mensen. Thailand kan dit jaar het hoogste aantal rabiësbesmettingen in decennia halen, waarschuwen deskundigen.

Bij Wat Suan Kaw springt een hond met een sneeuwwitte vacht enthousiast tegen het hek van zijn kooi. Chalemphel negeert de aandachttrekkerij en wijst naar een dier even verderop, een mix van een Siberische husky en een Thais ras. Het dier kijkt dreigend voor zich uit. "Dat is een gemene. Als je bij hem in de kooi stapt, bijt hij direct. Hij heeft mijn vrouw ook gebeten."

Ingeënt Van rabiës is bij deze honden echter geen sprake, verzekert de verzorger. Nieuwe dieren worden direct tegen het gevreesde virus ingeënt. Chalempel schudt zijn hoofd. "Ik moet er niet aan denken dat we hier rabiës hebben. Dan gaan de honden er allemaal aan." Rabiës is verre van nieuw voor Thailand. Het virus, dat in Nederland niet meer voorkomt, eiste in 1980 een recordaantal van 370 Thaise mensenlevens. Maatregelen werden getroffen, maar het virus bleef rondgaan. Vorig jaar overleden veertien Thai nadat ze door een hond of kat waren gebeten of gekrabd. Voor dit jaar staat de teller al op acht mensenlevens. Nu er meer doden vallen, wil de overheid dat Thailand in 2020 rabiësvrij is. Eenvoudig zal dat niet zijn. Van de grofweg 10 miljoen honden en katten is momenteel 45 procent ingeënt. Veel honden zwerven rond op straat wat verspreiding van rabiës eenvoudig maakt. In Wat Suan Kaw spreekt monnik Prayom Kullayano een zegen uit over enkele bezoekers. De monnik, een oudere in een oranje pij geklede man, vindt dat veel Thai niet goed voor hun huisdier zorgen. Ze laten hun dier ongevaccineerd rondzwerven en als er problemen zijn, kijken ze de andere kant op. Tekst loopt door onder de foto. Het virus, dat in Nederland niet meer voorkomt, eiste in 1980 een recordaantal van 370 Thaise mensenlevens © EPA Prayom ziet het daarom als zijn taak verwaarloosde honden op te vangen. "Er zijn helaas veel zelfzuchtige mensen die niet voor hun huisdier willen zorgen. Wij moeten daarom genadig zijn en een oplossing bieden." De rabiësbesmettingen baren Prayom zorgen. Maar reden voor paniek ziet hij niet. "Ik vertrouw volledig op onze verzorgers en op de dierenarts." Paniek was er onlangs wel in het noorden van Thailand. Nadat het rabiësvirus bij acht honden werd geconstateerd, moesten dorpelingen hun honden en katten afstaan. Toen meer dan honderd huisdieren werden afgemaakt leidde dat tot grote woede.

Corruptie Veronderstelde corruptie zorgt tevens voor frustratie. Zo worden vijf ambtenaren ervan verdacht 1 miljoen ongecertificeerde vaccinaties te hebben aangekocht. Mogelijk zijn daardoor veel dieren onjuist of helemaal niet gevaccineerd. John Dalley, oprichter van de Thaise hondenwelzijnsorganisatie Soi Dog, heeft er geen goed woord voor over. Volgens hem had Thailand al lang met rabiës af kunnen rekenen. "De vaccinaties zijn er en de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een duidelijk programma opgesteld waarmee je het kunt uitbannen. Zodra je 70 procent van de honden hebt gevaccineerd, heb je het virus feitelijk geëlimineerd." Bij Wat Suan Kaw hoopt verzorger Sonwongoat dat de hernieuwde aandacht voor rabiës de Thai bewuster maakt van goede dierenzorg. Groot is die hoop echter niet, vertelt hij tijdens het schoonmaken van de hondenhokken. "Wij laten maar zelden een van onze honden adopteren. Veel mensen weten toch niet hoe ze ervoor moeten zorgen."