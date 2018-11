Honderden vermisten, tienduizenden vluchtelingen door bosbranden in Californië

Op de parkeerplaats van de Walmart in het stadje Chico proberen Anna en William Goodnight er maar het beste van te maken. Anna zit op een omgekeerd winkelwagentje, ze eet roerei met aardappelkroketjes. Haar man William drinkt een biertje.

Maar dan begint William te huilen. “We zijn dankbaar. We hebben het nog beter getroffen dan sommige anderen.” Hij gebaart naar zijn vrouw. “Ik heb geprobeerd om mezelf groot te houden voor haar. Maar nu knapt er eindelijk iets.”

Verzwolgen door brand

Hun huis stond hier nauwelijks twintig kilometer verderop, in Paradise. Maar dat stadje van 25.000 inwoners is volledig verzwolgen door de bosbranden, die sinds ruim een week in Californië woeden, en die nog steeds niet onder controle zijn. Het dodenaantal staat nu officieel op 63, maar dat zal nog oplopen. Reddingswerkers hebben lichamen gevonden in de restanten van huizen en uitgebrande auto’s, maar in veel gevallen zullen mensen helemaal tot as gereduceerd zijn.

Californië schrok toen de autoriteiten op donderdag het aantal vermiste personen verhoogden tot maar liefst 631. Maar daar zitten ook mensen bij die gewoon gevlucht zijn, en zich niet realiseren dat ze als vermist zijn opgegeven, vertelt sheriff Kory Honea van Butte County. Hij heeft de lijst openbaargemaakt, zodat mensen kunnen controleren of ze erop staan. Veel van de vermisten zijn 65-plussers: Paradise stond bekend als een oord voor gepensioneerden.

“De chaos waar we mee te maken kregen was enorm”, kijkt Honea terug op het begin van de crisis. “Nu willen we ervoor zorgen dat we iedereen meetellen.”

Zo’n 52.000 inwoners van Californië zijn hun huis ontvlucht, en hebben hun toevlucht gezocht bij vrienden en familie, in motels, of in allerlei geïmproviseerde opvanglocaties, zoals deze parkeerplaats in Chico. Er staan hier inmiddels zo’n 75 tenten, en dat worden er meer. Het geld van mensen die nu nog in een hotel zitten, raakt op.

Dat laatste gebeurde ook bij de familie Batres. Ze woonden in het plaatsje Magalia, ook in de buurt. Of hun huis er nog staat, weten ze niet. “Het is koud en eng”, vertelt de dertienjarige Lily Batres. “Ik ben bang dat mensen onze tent binnenkomen.”

Hoe lang de situatie nog gaat duren, weet niemand. Op andere plekken in Californië mogen sommige vluchtelingen geleidelijk aan terug naar hun huis, als dat er nog staat. Maar in dit gebied zijn de elektriciteitsleidingen nog kapot, de wegen gesloten, en de brandweermannen aan het werk. In heel Californië merk je aan de dikke, vuile lucht dat er nog veel branden woeden. Veel scholen zijn daarom dicht, en de iconische openluchttram van San Francisco rijdt ook niet.