Honderden doden door overstromingen in India

Nu de hoosbuien even zijn gestopt, maken reddingswerkers gebruik van het moment om uit te rukken met helikopters en boten om duizenden mensen te evacueren. Meer dan 800 duizend mensen zijn inmiddels geëvacueerd en ondergebracht in zo’n 4000 opvangkampen. Duizenden mensen wachten nog op redding, soms op het dak van hun huis met kleine kinderen.

Pinarayi Vijayan, hoofd van de provincie Kerala, spreekt van een ‘extreme crisis’. Hij stuurde een nieuwe waarschuwing uit voor vrijwel alle delen van de provincie. Premier Modi heeft de situatie met hem besproken en kwam dit weekend zelf een kijkje nemen in het getroffen gebied. Hij zegde ongeveer 60 miljoen euro aan noodhulp toe. Regeringsfunctionarissen schatten de schade echter op zo'n 2,6 miljard euro.

Reddingsoperaties komen maar moeizaam op gang door de uitval van netwerken. Veel bruggen en wegen zijn bovendien verwoest, waardoor hulpverleners moeite hebben om het getroffen gebied te bereiken. Op sociale media verschijnen al dagen wanhopige oproepen van Indiërs, soms met coördinaten van de plaats waar ze zich bevinden. Anderen doen een oproep voor gestrande familie. “Mijn familie en andere families zijn in de problemen”, schrijft verpleegkundige Ajo Varghese op Facebook. “Geen water en eten. Ze kunnen niet communiceren. Mobiele telefoons zijn niet te bereiken en uit. Help alsjeblieft… Er is geen redding beschikbaar.”

Ziektes

Anil Vasudevan, hoofd van de afdeling rampenbestrijding in Kerala, zei tegen persbureau Reuters dat ze doen wat ze kunnen om de slachtoffers te helpen. “We hebben vakkundige dokters en alle benodigde medicijnen in de opvangkampen.” Hij maakt zich zorgen over wat er na het regenseizoen gebeurt. De mensen die dan terug gaan naar huis (of wat daar van over is), zullen vatbaar zijn voor ziektes die door het water worden verspreid, aldus Vasudevan. “Daar zijn we nu op aan het anticiperen.”

India kampt iedere zomer met een berucht regenseizoen waardoor honderden doden vallen, maar dit jaar is het beduidend erger dan anders. Sinds het begin van de moessontijd, in juni, is er al bijna 40 procent meer regen gevallen dan gebruikelijk, stelt het Indiase departement voor meteorologie. Over de hele zomer zijn meer dan 1000 mensen om het leven gekomen.

Naast levens kosten de overstromingen het land ook een hoop geld, aangezien veel plantages blank staan. India is een grote producent van rubber, thee, koffie en kruiden. Veel daarvan is door de overstromingen niet meer bruikbaar.