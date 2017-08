Honderden doden door modderstroom in Sierra Leone

Een tijdje geleden schreef Ton den Boon in deze rubriek over de oorsprong van het gebruik van het lidwoord bij namen van bedrijven en winkels: 'de Albert Heijn,' 'de Blokker,' 'de C&A,' en zelfs - het moet niet veel erger worden - 'de Trouw.' Den Boon was zelf een aanhanger van de theorie dat dit oorspronkelijk een verkorting was uit 'de Albert Heijn winkel,' of 'de Albert Heijn supermarkt.' [...]