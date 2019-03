Honderden banen op de tocht bij FNV

FNV kampt al decennia met een gestage terugloop van leden. Volgens de Volkskrant, dat een intern reorganisatieplan in handen heeft, zou er sinds begin deze eeuw sprake zijn van een afname van zo’n 170.000 leden. Momenteel heeft de grootste vakbond van Nederland nog iets meer dan een miljoen leden. Eerdere reorganisaties blijken nu onvoldoende om de begroting blijvend in balans te houden.

Geen gedwongen ontslagen

Uit het reorganisatieplan zou blijken dat er 290 voltijdsbanen, die door zo’n 400 werknemers worden vervuld, verdwijnen bij de bond. In een reactie ontkent FNV dat het om 400 werknemers gaat, maar concrete aantallen wil de bond niet noemen. Gedwongen ontslagen zijn niet aan de orde, aldus een woordvoerder. FNV wil via natuurlijk verloop, zoals pensionering of als mensen zelf ander werk vinden, en in het begeleiden van werknemers naar ander werk het beoogde banenverlies bereiken.

Bij FNV werken nu zo’n 2000 mensen, die samen 1650 voltijdsbanen vervullen. Dit jaar zouden er volgens de Volkskrant al 150 voltijdsbanen worden geschrapt, volgend jaar verdwijnen nog eens 140 voltijdsbanen. Bijna een vijfde van het personeel zou volgens het plan moeten vertrekken. Het zou voornamelijk functies betreffen in ondersteunende functies als advies, financiën en dienstverlening. Op die afdelingen zou bijna de helft van het personeel hun baan verliezen.

Het reorganisatieplan moet nog goedgekeurd worden door de ondernemingsraad, en ook de eigen vakbond voor het FNV-personeel moet nog met de plannen instemmen.