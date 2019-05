Honderden arrestaties in Parijs bij 1-mei-manifestaties, politie zet traangas in

De traditionele 1-mei-manifestaties, die in de Franse hoofdstad geregeld uit de hand lopen, waren vandaag extra grimmig door gecombineerde protesten van vakbondsleden, anarchisten, gele hesjes en andere activisten. Vooral in de omgeving van Place d’Italie was het onrustig.

Er viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Franse autoriteiten waren er op de Dag van de Arbeid 16.000 mensen op de been in Parijs en 151.000 in andere steden in het land. In de hoofdstad waren 7400 politieagenten opgetrommeld. De regering had aangekondigd hard op te treden tegen ordeverstoringen. Winkels en bankgebouwen hadden uit voorzorg hun panden dichtgetimmerd. Er werd echter ook vreedzaam betoogd door zowel de gelehesjes-beweging als vakbonden.

In Berlijn, dat ook een reputatie heeft van geweld op de Dag van de Arbeid, bleef het dit jaar relatief rustig. Autodeel-bedrijven gaven hun klanten vooraf wel het advies om de auto’s niet in bepaalde wijken te parkeren.

In de Zweedse stad Gotenburg en de Deense hoofdstad Kopenhagen waren er schermutselingen tussen demonstranten en politie. In Gotenburg moest de politie 1-mei-betogers weghouden bij een manifestatie van een neonazistische beweging die toestemming had gekregen om te demonstreren.

In Rusland zijn volgens een actiegroep honderd mensen gearresteerd tijdens 1-mei-betogingen, van wie 68 in Sint-Petersburg. De politie zou stevig hebben opgetreden tegen deelnemers aan een antiregeringsprotest, dat was goedgekeurd door de autoriteiten. Enkele betogers droegen teksten met zich mee als ‘Poetin is niet onsterfelijk’.

