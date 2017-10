Honderdduizenden Spanjaarden demonstreren tegen de onafhankelijkheid van Catalonië

Veel mensen hebben Spaanse en Catalaanse vlaggen meegenomen, en dragen spandoeken met zinnen als: “Vergis je niet, Catalonië is Spanje” en "Samen zijn we sterker". Ze roepen de Catalaanse regiopresident Carles Puigdemont bovendien op om naar de gevangenis te gaan.

De demonstratie komt precies een week na het door een Spaanse rechter verboden referendum over de onafhankelijkheid in Catalonië. De ja-stemmers waren met 90 procent ruim in de meerderheid, al heeft naar schatting maar de helft van de Catalanen daadwerkelijk zijn stem uitgebracht. Het Spaanse Constitutioneel Hof heeft de uitslag van het referendum ongeldig verklaard.

Puigdemont heeft steeds laten weten dat zijn regering zich gesterkt voelt door het referendum en de onafhankelijkheid van Catalonië alsnog uit zal roepen, terwijl de Spaanse premier Mariano Rajoy vandaag nog tegen de Spaanse krant El Pais zei dat hij niet aarzelt de Catalaanse regering te ontbinden als het zover komt. “De nationale eenheid van Spanje zal behouden blijven", zei hij. Puigdemont spreekt dinsdag het Catalaanse parlement toe.

Meer aandacht

De uitslag van het referendum zorgt al een week voor onrust in Spanje. Zaterdag gingen ook al duizenden mensen de straat op in onder meer Madrid en Barcelona vanwege het referendum. Veel van hen waren gekleed in het wit en riepen op tot een eerlijke dialoog tussen Spanje en Catalonië.

Duizenden mensen hebben zich vandaag in Barcelona verzameld. © EPA

Met de demonstratie van vandaag hopen Catalanen die tegen een afscheiding zijn meer aandacht te krijgen. “Ik hoop dat er niks gebeurt met het referendum, want Catalonië zal meer verliezen dan Spanje. Bedrijven trekken nu al hier weg”, zei een demonstrant tegen persbureau AP. Deze week maakten verschillende grote bedrijven, waaronder twee banken, bekend hun hoofdkantoor uit Catalonië te willen verplaatsen.

"We voelen ons Catalaans en Spaans", zei de 72-jarige betoger Araceli Ponze tegen Reuters. "We weten niet wat er met ons gaat gebeuren. Daarom moeten we ons nu laten horen en duidelijk maken wat we willen."

Eerder vandaag kwamen ongeveer duizend demonstranten bijeen bij het kantoor van de Guardia Civil in Barcelona om hun steun te betuigen aan de gardisten die vorige week hard ingrepen bij het referendum. Ongeveer negenhonderd Catalanen raakten gewond toen de politie geweld gebruikte om te voorkomen dat mensen meededen aan het omstreden referendum over afscheiding van Spanje. Met leuzen als 'jullie zijn niet alleen, ik ben Spanjaard, dit is onze politie' lieten de demonstranten hun sympathie met de gardisten merken.

De demonstratie van vandaag wordt gesteund door een aantal prominente Spanjaarden. Onder meer schrijver en Nobelprijswinnaar Mario Vargas Llosa, de leider van de Catalaanse volkspartij PPC Xavier Garcia Albiol, Ciudadanos-leider Albert Rivera en Dolors Montserrat, de Spaanse minister van volksgezondheid, sociale voorzieningen en gelijkheid lopen vandaag mee.



