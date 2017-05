Honderd vrouwen bepleiten boycot GeenStijl en Dumpert

‘Beste adverteerders, vergeef ons het taalgebruik, maar het moet even’, begint het pamflet van de honderd, onder wie presentatrice Eva Jinek, columnisten Rosanne Hertzberger (NRC) en Sheila Sitalsing (Volkskrant), actrices Georgina Verbaan en Katja Schuurman, cabaretier Claudia de Breij en oud-GroenLinks-leider Femke Halsema. Dan volgen voorbeelden van vunzige en soms geweldadige fantasiën die GeenStijl-bezoekers postten, nadat de site een foto van Volkskrant-journalist Loes Reijmer online zette. Daarbij de vraag: ‘Zou u haar doen? Graag alleen antwoorden met seksuele complimentjes’.

‘Volgens Geenstijl is zo’n soort behandeling de schuld van de vrouw in kwestie zelf, haar verdiende loon’, staat in het pamflet. ‘Die Volkskrantjournalist had nou eenmaal niet moeten schrijven dat vrouwen door Geenstijl hard worden aangepakt, vooral op hun seksualiteit. Dan lok je het toch uit dat je virtueel wordt belaagd, dat je lelijk, geil en dik wordt genoemd’.

Normaal gesproken geldt dat je stilzit als je wordt geschoren, gaan de pamfletschrijvers verder, maar voor hen is de maat vol. Want het gaat niet alleen om Reijmers of haar NRC-collega Rosanne Hertzberger, die om dezelfde reden de volle laag kreeg. Belediging en bedreiging van vrouwelijke opiniemakers - ‘Jij zou eens moeten worden verkracht’, of ‘Ik weet waar je woont, hoer’ - zijn schering en inslag, schrijven ze. Gevolg is dat die zich soms afvragen of ze hun mening wel publiek moeten maken.

‘Het muilkorvende effect’ noemen de pamfletschrijfsters dat, uitgerekend van een site die onlangs werd genomineerd voor de Pim Fortuyn Prijs voor ‘pilaren van het vrije woord’.

Misschien weten McDonalds, Jumbo, Rabobank, Snappcar, Coolblue, Yarden, de Efteling, de Vereniging Eigen Huis, Bol.com en de Belastingdienst niet eens dat hun banner op GeenStijl en Dumpert verschijnt, aldus het pamflet. Hebben ze hun reclamestrategie uitbesteedt aan een mediabureau dat alleen kijkt naar het bereik, niet naar de inhoud van een site.

Dus richten de schrijfsters zich rechtstreeks tot die grote bedrijven: ‘U betaalt de salarissen van de invloedrijkste trollen van het Nederlandse internet. U betaalt mee aan een site waar vrouwenvernedering en racisme de norm is’.

GeenStijl noemt de oproep ‘een regelrechte aanval op onze vrijheid’. De site noemt de ondertekenaars een ‘clubje bezemvliegers met lange tenen’.

