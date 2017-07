Homoseksuele kangoeroe leidt tot ergernis in Duitsland

Het theaterstuk “Ein Känguru wie du” – een kangoeroe zoals jij – richt zich op schoolklassen met kinderen vanaf acht jaar. Het achterliggende idee van het stuk is kinderen de waarde van vriendschap, tolerantie en diversiteit bijbrengen. Het sluit daarmee mooi aan bij het onderwijsplan van deelstaat Baden-Würrtemberg, waarin dit doel in 2016 ook is opgenomen. Maar jammer genoeg voor Django vinden sommige ouders dat kinderen nog niet met homoseksualiteit in aanraking horen te komen.

Lees verder na de advertentie

De voorstelling, die in januari in première ging, is gebaseerd op een kinderboek van de hand van Ulrich Hub. Verbaasd dat zijn voorstelling wordt stopgezet is hij niet. “De meeste theaters zijn überhaupt niet moedig genoeg om het in hun speelprogramma op te nemen”, zei hij tegen Duitse media. “Mensen zijn vaak nog behoorlijk gereserveerd als het om homoseksualiteit gaat.”

Conflict in het theater De Duitse Bondsraad heeft vorige week dan wel ingestemd met het homohuwelijk in Duitsland, een homoseksuele kangoeroe blijkt nog een brug te ver. Toch valt het doek nog niet definitief voor de homoseksuele kangoeroe. Bij de theaterdagen in Ulm, begin juli, mag Django nog tweemaal op de bühne schitteren. De organisatoren van deze theaterdagen maken zich niet al te druk over de kritiek die de voorstelling ontving. Het is juist de taak van het theater om thema’s en conflicten die leven in de samenleving aan te grijpen, is hun reactie. “Alleen dan vervult het theater zijn functie.” Lees ook: Ondanks tegenstem van Merkel toch homohuwelijk in Duitsland

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.