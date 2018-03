Homeruns: het trauma van de Major League

"Haven't we seen this show before?" Sportcolumnist Michael Powell van de New York Times keek vorig jaar met argwaan naar wat zich op zijn televisiescherm afspeelde. Het Amerikaanse Major League honkbalseizoen liep op zijn einde. Met een krachtige zwaai joeg de linkshandige Alex Gordon de 5694ste homerun van het jaar het stadion uit. Daarmee deed de speler van de Kansas City Royals het homerunrecord uit 2000 sneuvelen.

Dat record stamde uit een tijdvak dat getekend werd door overmatig gebruik van steroïden in de Amerikaanse honkbalcompetitie. Slagmannen stonden naast de plaat met opgezwollen armen en zichtbare aderen.

De grootste dopingzaken van de laatste vijftien jaar kwamen niet alleen door dopingtesten aan het licht, wel door diepgravend onderzoek Jeff Novitzky

Vannacht begon het nieuwe honkbalseizoen. 2017 was onweerlegbaar het jaar van de homerun. Uiteindelijk werden in totaal 5707 ballen over de hekken geslagen. Dat de trend zich in het nieuwe seizoen zal doorzetten, lijdt geen twijfel. De homerun is geen curiositeit meer, zoals vroeger. Ruim veertig honkballers overschreden vorig jaar de grens van dertig homeruns. Een opvallende evolutie: in 2014 slaagden maar elf honkballers daarin. Giancarlo Stanton, de nieuwste ster van de New York Yankees, stond vorig jaar op eenzame hoogte met 59 stuks.

Experts schrijven de opmars toe aan de analytische revolutie. Van de hoek tot de lineaire snelheid van de bal: werkelijk alles is meetbaar nu.

Ondertussen is het antidopingprogramma van de Major League sterk verbeterd. Toch blijft de twijfel. De scepsis van New York Times-columnist Powell illustreert het trauma dat de sport nog steeds torst.

Steroïdentijdperk Als federaal agent ondervroeg Jeff Novitzky (50) talloze atleten uit het beruchte steroïdentijdperk over hun dopinggebruik. In 2007 leverde dat het Mitchell-rapport op, een bundeling van de resultaten van een onderzoek naar stimulerende middelen in het honkbal. Speurwerk dat werd uitgevoerd in opdracht van de honkbalbond in het kader van een grote zuiveringsoperatie van de sport. Daarmee legde Novitzky een heus dopingnetwerk in de sport bloot, waarbij gelauwerde honkballers als Barry Bonds en Roger Clemens betrokken waren. De Amerikaan, nu werkzaam bij het antidopingbureau van Ultimate Fighting Championship (UFC), ontmaskerde ook wielrenner Lance Armstrong en sprintster Marion Jones. Het huidige honkbal vergelijken met dat uit het steroïdetijdperk gaat hem te ver. "Honkballers sloegen met sprekende eenvoud zestig, zelfs zeventig homeruns per jaar. Spelers gebruikten duizelingwekkende doses. Dat zie je nu niet gebeuren." Uit het Mitchell-rapport werden aanbevelingen naar voren geschoven. Bovenop vergaande testtechnieken werd een onderzoekseenheid op poten gezet. "Die is naar mijn gevoel hyperbelangrijk." zegt Novitzky. "De grootste dopingzaken van de laatste vijftien jaar kwamen niet alleen door dopingtesten aan het licht, wel door diepgravend onderzoek. Zo val je de échte dopingprogramma's aan. Ook het voorlichten van jonge atleten kan een verschil maken."