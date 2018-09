Holleeder zit liever alleen in zijn cel

De verdachte kwam maandag met zijn verklaring op de 31ste zittingsdag van zijn rechtszaak. Er zijn dit jaar nog 27 dagen ingepland. Na de moorden op Cor van Hout en Willem Endstra gaat het de komende weken over de liquidaties van John Mieremet, Thomas van der Bijl en Cees Houtman.

Holleeder: "Ik ben altijd goed voor mijn moeder geweest. In de tijden dat ik in de gevangenis zat, kwam ze om de week op bezoek. Deze keer niet. Mijn zussen hebben mijn moeder gek gemaakt en van alles op de mouw gespeld. Ik heb met niemand contact." Volgens zus Astrid bedient haar broer zich van een subtiele angststrategie vandaar dat elk contact, hoe klein ook, met de verdachte moet worden voorkomen. "Er is geen angststrategie. Ik zit alleen. Mijn moeder kiest voor contact met de kleinkinderen en dat doen alle oma's. Ik zal Stien niet benaderen, ze is 83 jaar. Ik ken mijn moeder en zie dat ze gek wordt gemaakt. Stel dat ik contact opneem met haar dan mag zij de kleinkinderen niet meer zien."

Grote geld

Op de eerste dag na de vakantie wenste Holleeder zijn grote zorgen uit te spreken over de steeds omvangrijker aandacht voor hem en zijn zaak. Er is inmiddels een omvangrijk artikel verschenen in de New Yorker, een verhaal van auteur Patrick Radden Keefe dat volgens Holleeder past in de promotie van het boek 'Judas' van Astrid. Dat boek is inmiddels in twaalf landen verkrijgbaar na een oplage van een half miljoen in Nederland. In Nederland komen een tv-serie en een toneelstuk.

'Dat boek Judas is niets meer dan leugens, de ge­luids­frag­men­ten van haar zijn knip en plakwerk'

Volgens Holleeder zijn zijn zussen in de ban van het grote geld geraakt en dreigt hij door de omvangrijke mediaoorlog geen eerlijk proces te krijgen. Uit de aanpak blijkt volgens de verdachte dat zijn zus Astrid 'spelletjes in elkaar aan het zetten is met maar een doel: geld'. "Ze geeft alleen weg wat zij kan gebruiken", vindt Holleeder, "Het begint zo langzamerhand vervelend te worden. Ze liegt overal over. Dat boek Judas is niets meer dan leugens, de geluidsfragmenten van haar zijn knip en plakwerk. Als je het boek leest en je haalt de angst eruit dan blijft er niets over."

Geld is volgens Holleeder het hoofdmotief van de zussen. Beïnvloeding van de rechtbank is hun tweede doel. De rechtbank benadrukte maandag dat de verdachte mag rekenen op een professionele houding.

De verdediging benutte de zitting maandag om het beeld van Holleeder te nuanceren met voor hem milde getuigenverklaringen. Van vriendin Nicky Visser ligt er een verklaring dat zij 'Willem gewoon een aardige man vond' met wie zij contact onderhield ondanks waarschuwen van Astrid Holleeder. Dat hij af en toe schreeuwde als hij kwaad was, daar wende zij aan. "De hele familie is zo." Visser verklaarde ook dat alles binnen de familie werd besloten. Voor Willem ging zijn familie altijd voor. "Hij regelde alles voor iedereen. De schrik van de familie was Cor van Hout. Hij woonde in Vinkeveen en als hij kwam had iedereen de diarree van de zenuwen."

Donderdag is de eerste volgende zitting.