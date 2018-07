Holleeder zet zichzelf neer als slachtoffer van vermoorde Willem Endstra

Endstra moest volgens Holleeder wel afstand van hem nemen om andere criminele geldschieters van zich af te houden en de kredietlijnen naar de banken open te houden. Holleeder ontkende, vandaag op dag 27 van zijn proces, ten stelligste dat hij de moord op Endstra destijds heeft uitgelokt en informatie, wapens en wagens aan de moordenaars heeft geleverd.

Voor Holleeder staat vast dat Endstra zijn beschuldigingen, geuit tijdens wat is gaan heten de 'achterbankgesprekken' met justitie, nodig had om de banken nog te kunnen verleiden geld te blijven verschaffen. Anderhalf jaar voor zijn dood werd Endstra in een artikel in De Telegraaf door de later vermoorde crimineel John Mieremet als 'bankier van de onderwereld' omschreven. Die kwalificatie leidde tot een ineenstorting van het imperium van Endstra.

Holleeder werkte destijds samen met Endstra. De Heineken-ontvoerder was voor Endstra geschikt om geld op te halen bij wanbetalers. Holleeder noemde dat voor de rechter geen 'afpersen of bedreigen' maar simpelweg druk zetten. Nee, van afpersen of bedreigen wil Holleeder niets weten, om zijn doel te bereiken was het noemen van zijn naam voldoende en de 'mededeling dat er toch echt betaald moest worden'. Dat Holleeder ook uiteindelijk Endstra zelf bedreigde, was in zijn ogen onjuist. Nee, hij stond niet bij de school van een van de kinderen van Endstra, dat deed juist John Mieremet. Het verwijzen naar een andere persoon, liefst inmiddels overleden, is wel vaker een verdediging van de verdachte.

Nog steeds geen veroordeling

Voor de moord op Endstra is tot op heden nog niemand veroordeeld. In januari 2016 zijn drie verdachten van de voorbereiding van de liquidatie vrijgesproken. Er waren wel aanwijzingen om Ali N. , zijn neef Özgür C. en hun vriend Pasja G. verantwoordelijk te houden voor de aanslag op de Amsterdamse Apollolaan. De beide neven uit Alkmaar zaten daarvoor veertien maanden in voorlopige hechtenis en hoorden veertien jaar cel tegen zich eisen. Er waren veel aanwijzingen. Zo zijn ze in Amsterdam geweest op de dag van de moord. Er werd een vingerafdruk van Özgür C. gevonden op een parkeerkaartje uit de Apollobuurt en er zijn verklaringen van vooral ex-vriendinnen waaruit blijkt dat de neven een bovenmatige belangstelling toonden voor tv-beelden van de moord op Endstra. Maar dat was te mager, vonden de rechters.

Inmiddels is recent het hoger beroep in deze zaak begonnen. Geen van de drie haalde overigens op 17 mei 2004 de trekker over. Dat was de Rus Nakim Abassov. En die overleed voor zijn proces in de cel aan een hersenbloeding. Een beschermde getuige in deze zaak, Hidir K. is inmiddels onder merkwaardige omstandigheden om het leven gekomen. Hij zou bij het vissen zijn omgekomen toen zijn hengel een elektriciteitsdraad raakte. Waar hij om het leven kwam, is nooit bekend gemaakt.