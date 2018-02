Holleeder wijt veel aan zijn jeugd in de Jordaan

Willem Holleeder (59), verdacht van vijf moorden waaronder die op zijn bloedgabber Cor van Hout (ook uit de Jordaan) en vastgoedhandelaar Willem Endstra, treft zelf nooit blaam.

Anthony Hopkins

Het Openbaar Ministerie confronteerde de verdachte vandaag met een groot aantal geluidsfragmenten waarop de stemmen zijn te horen van zijn zusters Sonja en Astrid. Op een van de fragment meldt Willem dat hij het gedrag van zus Sonja : "Zat, Zat, Zat, Zat is, de kankerhoer."

Dat hij zich zo uitlaat over haar heeft alles te maken met fouten die zij heeft gemaakt en waarvoor ze de rekening zal moeten betalen. Tegen zijn zin in heeft zij de rechten verkocht op de film die gaat over de ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken. Zij gaat tegen zijn zin naar de VS en zet een vrolijk kiekje op internet, een plaatje van haar en hoofdrolspeler Anthony Hopkins. Holleeder is des duivels, deels omdat hij niet meedeelt in het geld voor de film maar ook omdat andere Heineken ontvoerders geen cent krijgen. Zijn zus Sonja houdt alles voor haarzelf, zo vindt hij.

Op het geluidsfragment gaat Willem volledig uit zijn dak. Het OM hoort in de teksten een bedreiging. Holleeder is het daar volstrekt mee oneens. De felle toon waarmee hij spreekt, is geen voorbode van een pak slaag of erger nog een liquidatie, legt hij uit. Nee, zo spreekt nu eenmaal een jongen die zijn roots heeft in de Amsterdamse Jordaan. Het OM hoort in de vele fragmenten een patroon: verdacht dreigt altijd eerst en praat pas daarna.