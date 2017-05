Holleeder weigert onderzoek naar zijn persoonlijkheid

De rechtbank Amsterdam hield vandaag voor de elfde keer een zitting om te zien wat er nog nodig is om aan de echte behandeling van de zaak te kunnen beginnen.

Volgens het Openbaar Ministerie zal dat op zijn vroegst per 1 januari 2018 zijn. Het dossier is inmiddels zo omvangrijk geworden dat het zeker een half jaar kost om alle stukken, ook uit andere dossiers, te digitaliseren. De capaciteit bij het OM is te gering om dat sneller te kunnen. Zonder gedigitaliseerd dossier is een goed onderzoek niet mogelijk. Je hebt simpelweg een goede zoekfunctie nodig om te zien welke verdachte waarover heeft verklaard.

Het wachten is daarbij ook nog op de uitkomsten van het zogeheten Passageproces. Boven dat liquidatieproces, dat nu wacht op een oordeel van het gerechtshof, hing frequent de geest van Holleeder zonder dat hij zelf voor de moorden terecht stond. De strafzaak tegen Holleeder krijgt met alle ingrediënten die er nu in gestopt worden het niveau van een afrekening van meer dan 20 jaar zware criminaliteit.

Verminderde toerekingsvatbaarheid

Inmiddels zijn de zussen Astrid (drie keer) en Sonja (zes keer) bij de rechter-commissaris gehoord. Hun getuigenverklaringen worden nu getoetst. De beide zussen hebben onder meer verklaard dat hun broer een psychopaat en een pathologische leugenaar is. Het is dan, gelet ook op de zeer ernstige beschuldigingen aan het adres van Holleeder, logisch dat de rechtbank een oordeel over diens persoonlijkheid wil hebben. Een check door een psychiater en een psycholoog kan leiden tot bijvoorbeeld verminderde toerekeningsvatbaarheid. Daar wil Holleeder het niet over hebben, hij gaat nog altijd uit van vrijspraak.

De rechtbank hield gisteren Holleeder voor dat “vrijspraak een beladen woord is en haaks staat op het beeld dat u in verband wordt gebracht met ernstige beschuldigingen.” De rechter knoopte aan die woorden de door Holleeder negatief beantwoordde vraag of hij een gesprek met een psychiater en een psycholoog wilde.

De kans is groot dat de rechtbank Amsterdam Holleeder tegen zijn zin in naar het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) zal sturen. Van de 6000 verzoeken tot een rapportage loopt een klein percentage stuk op een weigering. Het gaat om pak ‘m beet 200 mensen die niet mee willen werken. Zestig procent gaat uiteindelijk toch overstag. De volhardende weigeraars krijgen uiteindelijk een oordeel van het Pieter Baan Centrum, de observatiekliniek van het NIFP. Het PBC heeft momenteel een proef lopen om zelfs over de stevigste weigeraars een rapport uit te brengen.