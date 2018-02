Willem Holleeder vindt zichzelf meer slachtoffer dan dader. Zijn zussen Astrid en Sonja ziet hij eerder als ondankbare familieleden dan als slachtoffers van zijn terreur, en hij beschouwt ze als onbruikbare getuigen voor justitie.

Holleeder is van plan de waarheid te spreken, zo beloofde hij de rechtbank Amsterdam. Dat hij eerder loog over het losgeld dat hij ontving na de ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken - hij zou het verbrand hebben, wat niet klopte - had zo zijn reden. Hij wilde zijn zus Sonja, de vrouw van mede-ontvoerder Cor van Hout, niet in verlegenheid brengen. Als de fiscus zou vermoeden dat een deel van het geld bij haar was beland, zou Sonja last met de inspecteurs kunnen krijgen, zegt hij.

Nu hij levenslang kan krijgen voor moord, is de waarheid vertellen meer dan ooit geboden

Nu zijn zus tegen hem gaat getuigen, is die noodzaak om te liegen voorbij. Holleeder schoot vandaag vol toen hij over Sonja sprak - “Ik hou nog steeds van haar” - maar over de getuigenis tegen hem is hij zeer teleurgesteld. De waarheid vertellen is nu meer dan ooit geboden, zo vond Holleeder. Voor lichtere delicten wilde hij voorheen met liegen wel een celstraf van een paar jaar riskeren. Maar bij levenslang voor moord ligt dat even anders.

Holleeder deed de rechtbank deze week nog een tweede belofte. Waar hij in het verleden geen namen noemde, zal hij de komende weken zoveel mogelijk man en paard noemen. Met twee uitzonderingen. Mensen die zich niet tegen hem keerden en hem hebben geholpen hebben niets te vrezen. Hetzelfde geldt voor ouwe gabbers of anderen die hij misschien wel ernstig in gevaar zou brengen als hij eerlijk alles zou vertellen.

Astrid Deze week is gebleken dat zijn zus Astrid een zware tijd tegemoet gaat als wellicht wel de belangrijkste getuige tegen haar broer. Die gaat in de tegenaanval. Donderdag nog liet Holleeder weten dat hij liever niet had dat Astrid haar studie rechten destijds verruilde voor het management van de Achterdam, de hoerenwijk in Alkmaar. Die positie was vrijgekomen na de moord op Cor van Hout, een van de zaken die Holleeder wordt aangewreven. 'Cor lag in Amstelveen nog op de grond toen Astrid al een col­le­ga-ad­vo­caat naar zijn lijfwacht stuurde om te vragen waar zijn geld was' Willem Holleeder Astrid heeft eerder tijdens verhoren verklaard dat haar broer Willem deze buurt, die goed geld opleverde, wilde hebben. Holleeder hield vandaag vol dat juist Astrid de erfenis van Van Hout wilde verzilveren. En passant wees hij de rechter er op dat zijn zus dan wel advocaat is, maar ook een relatie had met de beruchte crimineel Johan Verhoek alias de Hakkelaar.