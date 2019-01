Holleeder praat niet over Dino, maar de geest van Soerel hangt boven zijn zaak

Is het angst voor eventuele repercussies van de man die volgens het Openbaar Ministerie jarenlang optrok met Holleeder in het criminele circuit? “Ik heb nooit namen genoemd, ik ben nu zestig en ik zal niet veranderen,” herhaalde de verdachte nog maar eens.

Al vijftig zittingsdagen lang persisteert Holleeder in die houding. Hij wil de rechters heel veel uitleggen, maar praten over Soerel, met wie hij volgens het OM een criminele organisatie vormde, is er niet bij. Dat wil niet zeggen dat de naam van Soerel niet met grote regelmaat valt. Maandag kwam de relatie tussen beide mannen met grote regelmaat ter sprake. Op de agenda stond het verhoor van getuige Peter R. de Vries (of zoals rechtbankvoorzitter hem steevast noemt Peter de Vries dus zonder de R).

Uit het gesprek blijkt dat Holleeder en Soerel beiden fungeerden als deurwaarders voor criminelen

De Vries openbaarde recent een tape met daarop een gesprek uit 2011 tussen De Vries en Holleeder via de advocatentelefoon van Stijn Franken, Holleeders advocaat. Erg veel nieuw bewijs levert die tape niet op, maar biedt wel een blik op de verhouding tussen Soerel en Holleeder.

Peter R. de Vries staat de pers te woord in de Bunker. © ANP

Directe aanleiding voor het gesprek met De Vries is een verzoek van Soerels advocaat Benedicte Ficq aan Holleeder om een positieve verklaring af te leggen voor Soerel in zijn proces. Dat zou dan een meinedige verklaring zijn. Holleeder legde dat verzoek uit als een bedreiging. Vandaar dat hij ervoor koos, als ware het een testament, De Vries te informeren over Soerel. Die mocht dat alleen openbaren als Holleeder zou komen te overlijden door een misdrijf. “Maar ik zit nog niet op een wolkje”, aldus Holleeder. Over de angst die spreekt uit de actie om De Vries als houder van het testament te gebruiken wilde Holleeder niets zeggen.

Geheimhouderstelefoon Wat uit het opgenomen gesprek wel blijkt is dat Holleeder en Soerel beiden fungeerden als deurwaarders voor criminelen die crimineel vermogen hadden gestald in de vastgoedwereld. Holleeder zelf noemt het ‘meer bemiddelen bij zakelijke geschillen’. Hij hoefde niet te dreigen, iedereen die Holleeder aan de deur kreeg wist dat er moest worden betaald. Soerels reactie op de tape van De Vries is dat hij nu wil getuigen in het proces tegen Holleeder, over de voor hem belastende verklaringen. Dat heeft het advocatenkantoor dat hem bijstaat, Ficq & Partners Advocaten, zondagavond laten weten. Soerel heeft levenslang gekregen in het liquidatieproces Passage.

