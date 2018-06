Holleeder: Mieremet gaf opdracht voor de moord op Cor van Hout

Holleeder, deze week zestig geworden, beschouwt zichzelf voldoende slim om de problemen in zijn wereld 'netjes' op te lossen. "Ik ben niet zo stom om dan de opdracht te geven voor de liquidaties waarvoor ik hier zit", zei hij vandaag tijdens zijn rechtszaak.

Hij wordt van vijf moorden verdacht, maar schuift de moord op Van Hout nu in de schoenen van Mieremet, die op zijn beurt op 2 november 2005 in Thailand is omgebracht. Een liquidatie waarvoor Holleeder de opdracht zou hebben gegeven.

De samenzwering tussen Mieremet en Endstra is niet de enige complottheorie van Holleeder

Er zitten in het dossier echter vele verklaringen van mensen die Holleeder aanwijzen als de opdrachtgever voor de moord op Van Hout, de man van zijn zuster Sonja. Zo verklaarde de vastgoedhandelaar Willem Endstra, mogelijk ook vermoord in opdracht van Holleeder, tegenover de Criminele Inlichtingen Eenheid dat Holleeder zijn 'eigen zwager heeft omgelegd. Vind je dat dan niet erg voor je zusje en voor haar kind?'.

Complottheorie De getuigenis van Endstra is niets anders dan doorgestoken kaart, volgens de verdachte. Hij ziet er de hand van Mieremet in. "Mieremet vond dat ik overal de schuld van moest krijgen. Hij heeft mij overal zwart gemaakt. Hij heeft het spel altijd zo gespeeld." Tussen Mieremet en Endstra, ook wel de bankier van de onderwereld genoemd, bestond een relatie. De eerste stalde crimineel vermogen bij Endstra en volgens Holleeder had Mieremet Endstra 'aan een touwtje'. De samenzwering tussen Mieremet en Endstra is niet de enige complottheorie van Holleeder. Hij verwijt zijn zuster Astrid eveneens een draaiboek te hebben om hem te laten hangen. Astrid heeft eerder al verklaard dat haar broer tegen haar heeft gezegd dat hij geld moest ophalen om een deel van de schutters te betalen. Informatie die ook was gedeeld met oudste zus Sonja. De beide zussen voeren als belangrijkste motief voor de moord op Cor aan dat Willem het geld wilde hebben dat Van Hout had besteed aan de prostitutiepanden in de Alkmaarse Achterdam. Geld dat afkomstig is van de Heineken-ontvoering.