Holleeder manipuleerde ex-vriendin Sandra in een sfeer van angst

Den Hartog is na de zussen Astrid en Sonja, de derde zwaar beschermde vrouwelijke getuige die Willem Holleeder in verband brengt met een aantal moorden waaronder die op mede-Heineken ontvoerder Cor van Hout, Thomas van der Bijl, John Mieremet en Willem Endstra.

Sandra die op haar achttiende een relatie kreeg met de crimineel Klepper had weinig moeite te leven met inkomsten uit de criminele handel en wandel van haar vriend. Voor de veiligheid woonde zij in het Belgische Neerpelt en Sam mocht komen als hij zijn sores 'maar in het bakje bij de voordeur liet'. Op 10 oktober 2000 werd Sam Klepper (40) vermoord. Op 17 oktober legde een honderden meters lange begrafenisstoet het verkeer in het westelijk deel van de Amsterdamse binnenstad een paar uur plat. Ter provocatie ontplofte er bij passeren van het hoofdbureau van politie zwaar vuurwerk, en de Westertoren luidde de klokken.

Wie haar man van het leven beroofde is lange tijd een geheim gebleven. Klepper heeft zelf altijd tegen Sandra verteld dat, mocht hij om het leven worden gebracht, zijn kompaan John Mieremet en Willem Holleeder achter de moord zouden zitten. Een paar jaar geleden toen haar vriend Holleeder in een boze bui riep dat hij haar zoon zou omleggen, stapte zij op zus Astrid af met de vraag of Willem haar man had vermoord. Astrid knikte ja. Voor Sandra staat vast dat Willem achter de moord op haar man zit, op de tenlastelegging staat deze liquidatie echter niet.

Manipulaties

Sandra, zo blijkt uit haar getuigenis, is sinds de begrafenis van Klepper terecht gekomen in een maalstroom van manipulaties. Holleeder ontfermde zich over de weduwe Klepper. Hij zorgde voor haar. Tenminste dat dacht zij. In werkelijkheid creëerde Willem rond haar een sfeer van angst. Een groep Joegoslaven werd ten tonele gevoerd als bedreiger van Kleppers maat in de misdaad, John Mieremet. Sandra werd gevraagd te betalen voor die veiligheid. Zeker 6,5 miljoen gulden heeft dat haar gekost. Een keer moest zij een miljoen gulden in een tas aan Willem overhandigen. Dat gebeurde in een portiek in de Amsterdamse PC-Hooftstraat. Er werd ook een miljoen gulden opgehaald in Liechtenstein. De rest kwam uit de kluis. Wat er met die miljoenen is gekocht, bleef gisteren onduidelijk.

De getuigenis van Sandra, ze komt niet in beeld en haar stem is vervormd, geeft vooral een inzicht in de wijze waarop Holleeder jarenlang iedereen naar zijn hand heeft gezet. Afscheid nemen was er voor Sandra niet echt bij. Willem op afstand houden betekende dat hij je ging wantrouwen. Het was raadzamer Willem dicht bij je te houden dan had je tenminste nog enig zicht op wat hij bekokstoofde. Dat was de boodschap van de zussen en nu ook die van Sandra. Ze stapte uiteindelijk naar de politie toen Willem haar zoon bedreigde.

Volgende week vrijdag wordt het verhoor van Sandra voortgezet. Eerder getuigde ook zus Astrid hoe complex haar relatie met haar broer was. Bij het verhoor werd grove taal niet geschuwd. Het proces wordt door veel mensen belangstellend gevolgd. Volgens Trouw-redacteur Leonie Breebaart is dat omdat de 'knuffelcrimineel' door de getuigen keihard wordt ontmaskerd als een gewetenloze boef.