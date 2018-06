Holleeder geeft een lesje beveiligen

Holleeder: "Vanaf 1996 ben ik me gaan beveiligen en die beveiliging heb ik steeds aangepast aan wat je ziet en wat je hoort." Het is de periode waarin de onderwereld in een spiraal van geweld is gewikkeld. "Twee pantser-auto's , twee Golfjes en vier brommers gebruikte ik. Wat je niet moet doen is een patroon in je normale doen hebben, dan hebben ze je zo te pakken. Niemand wist waar ik woonde, zelfs de buren wisten dat niet. Ik heb het steeds meer geperfectioneerd. Eigenlijk had ik gewoon een beveiligingsbedrijf, zo heb ik een flat in IJmuiden bepantserd."

Er is een zwakke plek in de beveiliging volgens Holleeder. Als iemand weet op welk moment je op welke plek bent, is er een behoorlijke kans dat een huurmoordenaar zijn werk kan doen. Dus, als Willem Endstra hem had willen laten liquideren dan was Endstra in de positie geweest om gebruik te maken van die zwakke schakel. Simpelweg de crimineel John Mieremet tippen was dan voldoende geweest. Het is een typische redenering uit de 'Holleederkunde'. Met deze uitleg tracht hij aan te tonen dat Endstra helemaal niet met hem over hoop lag en bang was voor Holleeder. En zo tracht Holleeder de vele belastende verklaringen van Endstra te neutraliseren.

Handgeschreven brief In de stukken die vrijdag zijn behandeld, zit een door Willem Holleeder handgeschreven brief. De brief, in 2011 geschreven toen hij in de gevangenis zat, zou alleen na de dood van Willem Holleeder gebruikt kunnen worden. Holleeder schrijft dat de advocaten van het kantoor van Bénédicte Ficq zijn advocaat Stijn Franken en hem 'hebben bedreigd' om geen kwaad te spreken over Dino Soerel. Hij zou zelfs een voor Soerel ontlastende, maar valse, verklaring moeten afgeven De laatste, cliënt van het kantoor van Ficq, is voor moord inmiddels gestraft met levenslang. Ficq ontkent de bedreiging en Holleeder beroept zich op zijn zwijgrecht als het gaat over de brief. Volgende week donderdag zullen de advocaten van Holleeder de rechtbank verzoeken om de voorlopige hechtenis van Holleeder op te heffen. Dat is dan niet voor de hele aanklacht tegen hun cliënt, maar alleen voor de moord op zijn zwager en mede Heineken-ontvoerder Cor van Hout. Ook al gaat de rechtbank mee in het verzoek van de advocaten dan betekent dat niet dat Holleeder wordt vrijgelaten. Door het verzoek in te dienen, krijgt de verdediging wel een kans om de oogst van meer dan twintig zittingen op een rij te zetten. De rechters zullen dan met een eerste reactie moeten komen. Het is een niet vaak voorkomende strategie in een strafproces, maar zeker niet onlogisch in een zaak die nog vele maanden gaat duren.