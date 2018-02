Holleeder: Familie moest delen in geld Heineken-ontvoering

Op de tweede dag van het proces tegen de van meervoudige moord verdachte Willem Holleeder ging het vooral over de miljoenen guldens die werden buitgemaakt met de ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken in 1983. Lange tijd is volgehouden dat die miljoenen zouden zijn verbrand.

Op dat verhaal is Holleeder inmiddels teruggekomen. De omgerekend ongeveer vijf miljoen euro, zijn deel, moesten voor hem de weg vanuit de onderwereld naar de bovenwereld plaveien.

Witwassen Tenminste, dat zei Holleeder donderdag. Hij had van tevoren al een plan voor het geld dat hij zou verdienen met de ontvoering: een handel in cocaïne. Daarna zou hij via vastgoedondernemers als Willem Endstra investeren in horeca. Voor het uitlokken van de moord op onder meer Endstra staat Holleeder nu voor de rechter. Het witgewassen geld moest uiteindelijk ook zijn familie ten goede komen. Neem seksclub Satyricon in Amsterdam-Zuid. Die werd gerund door de echtgenoot van zus Astrid: Jaap Witzenhausen. Volgens Holleeder draaide de tent goed, Witzenhausen was veel minder enthousiast. Uit eigenbelang, verklaarde Holleeder donderdag: “Hij zegt wel dat er niet veel werd verdiend maar een groot deel ging daar zwart. Hij werkte er elke dag en heeft de zaak leeggestolen.” 'Astrid moest meer in uw wereld blijven, zo moet u dat zien' Holleeder tegen rechters Aan het eind van de vorige eeuw verlegde Holleeder zijn terrein naar panden op de Amsterdamse Wallen. Daar ging geld naartoe, nooit rechtstreeks maar altijd op naam van Endstra of de in 2014 overleden vastgoedhandelaar Rob Grifhorst, door Holleeder steevast ‘Robbie’ genoemd. Holleeder werd door mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout getipt dat de prostitutiepanden op de Achterdam in Alkmaar te koop stonden. Van Hout was getrouwd met de andere zus van Holleeder, Sonja en ook uitlokking van de moord op zijn zwager wordt Holleeder nu aangewreven.