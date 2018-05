Holleeder: Astrid is gemener dan de zee diep is

Veel bewijs voor die poging tot liquidatie heeft Holleeder niet. Astrid zou langs families van criminelen zijn gegaan, daar hebben gewaarschuwd dat zij op een dodenlijst van haar broer stonden en zo een liquidatie uit defensie hebben uitgelokt. Wie die mensen waren, wilde de verdachte niet zeggen. Het gaat volgens hem om mensen die om een bepaalde reden bij justitie bekend zijn. Meer wil hij niet kwijt. En in de zestig jaar dat hij leeft, heeft hij naar eigen zeggen er nooit iemand bijgelapt.

Op zijn zestigste verjaardag heeft de van moord verdachte Willem Holleeder voor de aanval gekozen. Zijn zuster Astrid zou hem hebben willen laten liquideren. “Ze is echt gemener dan de zee diep is en ze is een gevaarlijk meissie, gelooft u mij maar”, zo sprak de verdachte gisteren tegen de rechters in de Bunker in Amsterdam-West.

Veel bewijs voor die poging tot liquidatie heeft Holleeder niet. Astrid zou langs families van criminelen zijn gegaan, daar hebben gewaarschuwd dat zij op een dodenlijst van haar broer stonden en zo een liquidatie uit zelfverdediging hebben uitgelokt. Wie die mensen waren, wilde de verdachte niet zeggen. Het gaat volgens hem om mensen die bij justitie bekend zijn. Meer wilde hij niet kwijt. En in de zestig jaar dat hij leeft, heeft hij naar eigen zeggen er nooit iemand bijgelapt.

De theorie over de mogelijke liquidatie door Astrid wordt door haar gezien als een voorbeeld ‘hoe fout het in zijn kop zit’. “Hij etaleert de paranoia. Ik wil hem niet laten omleggen. Ik had het anders zelf gedaan. Hij stopt niet.” En tot haar broer: “Ik vind dat het gewoon moet stoppen. Het maakt niet uit wat je over me zegt. Ik vind alles erg, maar je spoort gewoon niet en dat is waarom je opgeruimd moet worden. We hebben te maken met een gekte die zijn weerga niet kent.”

Uit de verhoren van Astrid en de geluidsbanden die zij maakte van gesprekken met haar broer komen geen bekentenissen naar voren. Nergens wordt bijvoorbeeld gezegd dat Holleeder de opdracht heeft gegeven voor de moord op zijn zwager Cor van Hout. Astrid heeft daar een verklaring voor. Als zij met haar broer spreekt, dan beschikken beiden al over de wetenschap en die hoeft niet opnieuw herhaald te worden. Wat overblijft zijn teksten waarin Astrid en Willem overleggen op welke wijze moet worden gereageerd op onthullingen in andere lopende rechtszaken, zoals het Passage-proces. Dat moordproces heeft inmiddels drie keer levenslang opgeleverd, voor moorden die nu ook in dit proces aan de orde zijn.

Huispsycholoog

Op geluidsfragmenten, die zijn opgenomen door Astrid, is te horen dat Willem des duivels is dat zijn beide zussen een schikking hebben gekregen van het Openbaar Ministerie over de gelden van de Heineken-ontvoering. Holleeder had daarvan op de hoogte willen zijn. Hij dreigt, zo blijkt uit verklaringen van Astrid, zus Sonja mee te sleuren in een eventuele val als zou blijken dat die schikking er ook toe heeft geleid dat zij hebben verklaard over bijvoorbeeld zijn aandeel in de liquidatie van Cor van Hout, de man van Sonja. Astrid leest in die opstelling van haar broer impliciet een bekentenis.

De advocaten van Holleeder verhoorden Astrid over vrolijke geluidsfragmenten. Zo slecht was de relatie dus niet, volgens de advocaten. “Allemaal gespeeld”, aldus Astrid. Ze werd kwaad op Willems advocaat Robert Malewicz. “Sjongejonge, ben jij hier de huispsycholoog? Wat heb jij nou helemaal meegemaakt in je leven? Ga terug naar de schoolbanken”, beet ze hem toe. “Ik ben hier niet gekomen om me te laten uitkleden.”

Vrijdag is de 21ste zittingsdag in het proces.