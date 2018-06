Hogesnelheidslijn onder Chicago prooi voor Elon Musk

Chicago heeft The Boring Company van Tesla-oprichter Elon Musk de opdracht gegeven voor de aanleg van een ondergrondse hogesnelheidslijn. De nieuwe tunnel moet een snelle verbinding vormen tussen vliegveld O’Hare en het stadscentrum van Chicago, een afstand van 24 kilometer. Opvallend: ervaring met de bouw van een dergelijke tunnel heeft het bedrijf van Musk amper, The Boring Company bestaat nog maar achttien maanden.

De aanleg van de tunnel is voor excentriekeling Musk daarom vooral een prestigeproject waarin hij eens te meer wil bewijzen dat hij zijn woorden kan omzetten in daden. Soms lukt dat. Een megabatterij - de grootste ter wereld - bouwen in 100 dagen? Musk deed het in het hete Australië. Een kersenrode sportwagen in een baan om de zon schieten? De gloednieuwe Falcon Heavy-raket van Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX speelde het klaar in februari.

Dadendrang De dadendrang van Musk komt voort uit zijn behoefte om de wereld een stukje beter te maken. Anderhalf jaar geleden deelde Musk zijn irritatie over de verkeersdrukte in Los Angeles op Twitter. Met daar achteraan: “Ik ga een tunnelboormachine bouwen en begin gewoon met graven”. Zoals vaker bleek het menens bij Musk toen hij zijn bedrijf The Boring Company publiekelijk maakte. “We wedden op een man die niet graag faalt, en hij heeft al wat bewezen”, zei burgemeester Rahm Emanuel van Chicago in het dagblad Chicago Tribune. Een gok is het zeker. The Boring Company heeft nog nooit een werkende ondergrondse verbinding aangelegd. Wel test het bedrijf met de aanleg van een tunnel bij het hoofdkantoor van SpaceX in Los Angeles. De eerste foto’s van die tunnel werden door Musk al gedeeld maar er rijdt nog niets doorheen.