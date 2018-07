Hogeschool aansprakelijk voor vertraging studenten medische hulpverlening

De zaak is door het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) aangespannen namens vijf studenten. Zij eisen twintigduizend euro, per jaar studievertraging. Dat zijn niet alleen de kosten voor een langere studieperiode, maar ook voor gederfde inkomsten en minder pensioen doordat de studenten later op de arbeidsmarkt komen. De studievertraging varieert volgens het LSR van een tot drie jaar.

Die vijf zijn slechts het begin. Bij het LSR hebben zich 110 studenten gemeld van de opleiding medische hulpverlening in Utrecht. Verder heeft de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, waar 54 studenten zich meldden, vorige week een vergelijkbare zaak verloren en is het LSR in gesprek met de Hogeschool Rotterdam. Daar hebben 35 studenten zich gemeld.

De opleiding werd meteen razend populair. Maar studenten liepen al snel tegen een probleem aan.

Het gerechtshof heeft vandaag nog geen uitspraak gedaan over de hoogte van schadevergoeding, die komt naar verwachting binnen een half jaar.

Probleem

De zaak draait om een lang lopend probleem met studenten medische hulpverlening. Die opleiding werd in 2010 gestart, omdat er enorme behoefte zou zijn aan ambulancemedewerkers en zorgverleners die op de spoedeisende hulp of in operatiekamers medische handelingen mogen uitvoeren.

De opleiding werd meteen razend populair. Maar studenten liepen al snel tegen een probleem aan, namelijk dat het beroep van medisch hulpverlener tot 2017 niet geregistreerd stond in het BIG-register, waar bijvoorbeeld ook artsen en verpleegkundigen in staan. De ziekenhuizen en ambulancediensten waar studenten stage zouden gaan lopen, wilden de studenten daarom niet opleiden. Want waarom tijd en geld besteden aan de opleiding van iemand die uiteindelijk niet zelfstandig aan de slag kan?

Dat had de hogeschool moeten weten, oordeelt de rechtbank opnieuw. In maart 2016 verloor de Hogeschool Utrecht de eerste zaak van studenten, waarna de school in hoger beroep ging. Het tekort aan stageplekken is te wijten aan omstandigheden die de school van te voren had kunnen uittekenen, zegt de rechter. Opleidingen moeten studenten in staat stellen om binnen een redelijke termijn af te studeren en dat heeft de opleiding medische hulpverlening niet gedaan.

De Hogeschool Utrecht laat weten dat het de uitspraak bestudeert.