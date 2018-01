Hogere lonen bij Walmart na belastingverlaging

Warenhuisketen Walmart, de grootste particuliere werkgever van de VS, verhoogt het minimumloon. Half februari krijgen werknemers met een minimumloon er 1 of 2 dollar per uur bij. Walmart geeft bonussen aan werknemers die geen loonsverhoging krijgen en verruimt de regeling voor ouderschapsverlof, voor vrouwen en mannen.

Walmart, dat in de VS aan 1,5 miljoen mensen werk biedt, zegt dat te doen om werknemers te laten meeprofiteren van de verlaging van de vennootschapsbelasting die president Trump onlangs invoerde. Die belasting is verlaagd van 35 naar 21 procent. Walmart raamt de kosten van de loonsverhoging dit jaar op 300 miljoen dollar (250 miljoen euro). Met het uitbetalen van de bonussen is 400 miljoen dollar gemoeid. Sinds 2015 kent Walmart een minimumuurloon van 9 dollar. In 2016 werd dat met 1 dollar verhoogd, mits de betrokken personeelsleden een training volgden.

Lage werkloosheid

Diverse economen betwijfelen of de verlaging van de vennootschapsbelasting de (enige) reden is voor de douceurs aan werknemers. Achttien staten verhoogden begin dit jaar het wettelijk minimumuurloon. In Californië kwam het op 11 dollar. Daar moest Walmart zijn minimumloon sowieso verhogen. In vijf staten gaat het minimum in 2019 naar 11 euro. Daarbij komt dat de werkloosheid in de VS laag is. Ketens als Walmart hebben moeite om personeel te krijgen of te behouden. Concurrent Target verhoogde in oktober 2016 het minimumloon naar 11 euro, Costco betaalt sinds 2016 minimaal 13 dollar.

Een aantal bonden reageerde korzelig op Walmarts besluit. Zij wezen erop dat Walmart nog weinig betaalt: een voltijdsbaan (bij Walmart: 34 uur per week) levert in een jaar 19.000 dollar op. Dat is onder de armoedegrens voor een gezin met kind. Volgens een van de bonden, aangehaald door The Washington Post, levert de verlaging van de vennootschapsbelasting WalMart 2 miljard dollar op.

Lof oogstte de keten (4700 vestigingen in de VS) ook. Lovende woorden waren er van minister van financiën Steven Mnuchin, de woordvoerder van het Witte Huis en van Ivanka Trump.