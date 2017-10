Hogere inkomens betalen straks minder belasting, lagere inkomens juist iets meer

Het regeerakkoord staat vol fiscale maatregelen, waarvan een groot deel nog nader moet worden uitgewerkt. Over een aantal plannen is de coalitie al wel heel duidelijk: het belastingstelsel moet eenvoudiger en de tarieven voor mensen die werken moeten omlaag.

5,2 miljoen werkenden zullen de komende regeerperiode in lagere be­las­ting­ta­rie­ven terechtkomen

Uit wat hierover in het akkoord is opgenomen, is af te leiden dat 5,2 miljoen werkenden de komende regeerperiode in lagere belastingtarieven terechtkomen. Dit zijn wel de mensen die meer dan 19.922 euro per jaar verdienen. De 2,1 miljoen werkenden die minder verdienen, krijgen juist een iets hoger belastingtarief voor de kiezen.

Dit blijkt uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS baseert zijn conclusies alleen op de maatregelen die in het regeerakkoord expliciet zijn gekwantificeerd. Daarmee kan het CBS voorlopig alleen inzicht geven in de toekomstige situatie van mensen die hun inkomen uit werk halen. Het blijft voorlopig onduidelijk met welke tarieven gepensioneerden en ontvangers van uitkeringen de komende jaren te maken krijgen. In 2016 waren er 13,1 miljoen burgers met een belastbaar inkomen uit werk en woning.

Daarnaast blijven de fiscale veranderingen niet beperkt tot een aanpassing van de belastingschijven en de bijbehorende tarieven. Zo gaat de zelfstandigenaftrek geleidelijk verdwijnen en worden de algemene heffingskorting en de arbeidskorting naar verwachting gewijzigd. Dat kan uiteindelijk onder de streep een ander beeld geven. Bovendien leiden de maatregelen voor ieder huishouden afzonderlijk tot een ander resultaat.

Vereenvoudiging De nieuwe regering brengt het aantal tarieven in het belastingstelsel terug van vier naar twee. Iedereen die minder dan 68.600 euro verdient komt de komende regeerperiode in de eerste en laagste schijf te vallen. Nu is het laagste tarief van toepassing op een veel kleinere groep, namelijk iedereen die minder dan 19.922 euro per jaar verdient. Het tarief voor eerste schijf zal uitkomen op 36,93%. Dat is iets hoger dan het huidige tarief voor de eerste schijf van 36,55%. De 2,1 miljoen werkenden die nu minder dan 19.922 euro per jaar verdienen en daarmee alleen belasting afdragen volgens het tarief van de eerste schijf, krijgen met deze tariefsverhoging te maken. Tegelijk profiteert een veel grotere groep van de geplande wijzigingen. Dat zijn de mensen die nu meer verdienen dan 19.922 euro en daarmee ook belasting afdragen tegen het hogere tarief van 40,4% in de tweede en derde schijf. Iedereen met een inkomen tot 68.600 euro komt in de toekomst onder de eerste schijf en daarmee in het laagste tarief te vallen.