Hoge verwachtingen kunnen outsider Oranje parten gaan spelen

Wie houdt de Verenigde Staten van de vierde wereldtitel af? Dat is de vraag aan de vooravond van het WK voor vrouwen, dat morgenavond in het Parc des Princes in Parijs wordt geopend door Frankrijk en Zuid-­Korea. De verwachting is dat de grootste concurrentie voor de ploeg van bondscoach Jill Ellis komt vanuit Europa en met name van Frankrijk, Duitsland, Engeland en toch ook Nederland.

De Verenigde Staten speelden de laatste twee WK-finales tegen Japan, de wereldkampioen van 2011. Het sterkste Aziatische land in het vrouwenvoetbal wordt geen favorietenrol toegedicht in Frankrijk. Bondscoach Asako Tanakura heeft een drastische verjonging doorgevoerd en in de voorbereiding op het WK vielen de resultaten tegen.

Het organiserende land behoort tra­di­tie­ge­trouw tot de favorieten, al waren de Verenigde Staten in 1999 het enige gastland dat de wereldtitel won

Jill Ellis, een van de negen vrouwelijke bondscoaches tijdens de achtste editie van het WK, vertrouwt juist op ervaring. Acht speelsters in de Amerikaanse selectie hebben meer dan honderd interlands achter hun naam staan. Onder hen Alex Morgan, de 29-jarige aanvalster van Orlando Pride. Zij begint aan haar derde WK en maakte al meer dan honderd interlanddoelpunten.

Frankrijk is weer favoriet Het organiserende land behoort traditiegetrouw tot de favorieten, al waren de Verenigde Staten in 1999 het enige gastland dat de wereldtitel won. Veel ogen zijn nu dus gericht op Frankrijk, dat met Olympique ­Lyon en Paris Saint-Germain twee ook in Europa toonaangevende teams in de competitie heeft. De nationale ploeg heeft na de vierde plaatsen op het WK van 2011 en de Olympische Spelen van 2012 weinig succes geboekt. Onder bondscoach Corinne Diacre moet dat veranderen. Met de steun van het thuispubliek hoopt Frankrijk een hoofdrol te kunnen vertolken, met in de selectie tien speelsters van Lyon en Paris Saint-Germain. De Franse handbalvrouwen gaven eind vorig jaar het goede voorbeeld door in eigen land de mondiale titel te veroveren. Nooit eerder werd een Franse vrouwelijke nationale ploeg wereldkampioen. Engeland staat ook hoog genoteerd bij de bookmakers. De formatie van bondscoach Phil Neville maakte eerder dit jaar indruk door winst in de She Believes Cup, een sterk bezet toernooi met de VS, Japan en Brazilië als tegenstanders. Neville heeft al gezegd dat de derde plaats, behaald vier jaar geleden in Canada, niet meer volstaat. Engeland kende een slechte generale. In Brighton werd met 1-0 verloren van Nieuw-Zeeland, de eerste opponent van Nederland. Achter de VS, Frankrijk en Engeland staan Duitsland en Nederland genoteerd bij de bookmakers. De Duitse ploeg, wereldkampioen in 2003 en 2007, staat sinds eind vorig jaar onder leiding van Martina Voss-Tecklenburg en behoort zoals altijd tot de medaillekandidaten. In 2015 in Canada werd Duitsland tegenvallend vierde. Volgens bondscoach Sarina Wiegman van Oranje is haar ploeg, regerend Europees kampioen, voor de buitenwacht al ‘dertig keer’ wereldkampioen. Die hoge verwachtingen zouden weleens een valkuil kunnen worden voor de ploeg die in vrijwel dezelfde opstelling als tijdens de EK-finale aan het WK gaat beginnen.

