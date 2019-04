Hoge Raad: OM mocht regelingen treffen met kroongetuigen in Passageproces

De nieuwe uitspraak van de Hoge Raad gaat over een groot aantal veroordelingen, waaronder die van levenslang voor het kopstuk uit de onderwereld Dino S. en huurmoordenaar Jesse R.. In dit Passage-proces is de naam van Holleeder vaak gevallen, maar is hij geen verdachte. Hij heeft een eigen proces gekregen waarin wel de beide kroongetuigen een grote, mogelijk zelfs doorslaggevende rol hebben gekregen. De rechtbank Amsterdam oordeelt begin juli over Holleeder. De rechtbank liet al doorschemeren dat het schrappen van de regelingen met de kroongetuigen - en dus ook hun verklaringen - een grote impact zou hebben. Het oordeel van de Hoge Raad wordt overigens niet automatisch door de rechtbank overgenomen, maar de kans dat de lagere rechter gaat varen op de koers van de hoogste rechter is levensgroot.

Veroordelingen

De Hoge Raad had dinsdag meer slecht nieuws voor de verdachten uit het Passage-proces. De veroordelingen van zes verdachten voor hun aandeel in zeven liquidaties in de periode 1993 tot en met 2006, blijven overeind. Het gaat verder om voorbereidingen en pogingen tot moord, wapendelicten en deelname aan een criminele organisatie. Dat laatste delict is Holleeder eveneens ten laste gelegd. Hij, S. en de later vermoorde Stanley Hillis zouden aan de top van de organisatie hebben gestaan.

De Hoge Raad vindt de afspraken niet in strijd met de wet en acht de kroongetuigen als het gaat om hun verklaringen betrouwbaar

De groep bestond aanvankelijk uit twaalf verdachten, twee zijn tijdens het proces overleden. Zes veroordeelden vochten hun straf aan bij de Hoge Raad, vier van hen kregen levenslang. Met de verdachten La S. en R. heeft het Openbaar Ministerie (OM) een kroongetuigenovereenkomst gesloten. In ruil voor een lagere strafeis in hun strafzaak hebben deze verdachten verklaringen afgelegd over de verschillende moorden.

Volgens de advocaten heeft het OM informatie van de kroongetuigen gekocht en had het nooit tot een overeenkomst met beiden mogen komen. Dat vinden de advocaten van Holleeder ook. De Hoge Raad vindt de afspraken niet in strijd met de wet en acht de kroongetuigen als het gaat om hun verklaringen betrouwbaar. Dat het OM zelfs een schikking heeft getroffen over het ontnemen van geld afkomstig uit een misdrijf is volgens de Hoge Raad ook toegestaan. Betrokken advocaten vinden dat de Hoge Raad veel te ver gaat bij het toestaan van afspraken met criminelen.

De tot levenslang veroordeelden klaagden bij de Hoge Raad ook over de strafmaat. Levenslang was in hun ogen onmenselijk en in strijd met artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Nu de wetgever het in Nederland mogelijk heeft gemaakt dat er een kans is op verkorting van de levenslange straf werd ook deze klacht verworpen. De veroordelingen zijn hiermee definitief.