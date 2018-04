Hoge Raad blijft bij levenslang voor Koerdische Turk Baybasin

De uitspraak van de Hoge Raad is geen verrassing. De hoogste rechter volgt het advies van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad, Diederik Aben. Vorig jaar juli adviseerde hij, na vijf jaar onderzoek, dat een verzoek tot herziening van de strafzaak moest worden afgewezen. Het advies van Aben telde 1700 pagina's.

Lees verder na de advertentie

Baybasin heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is en dat hij het slachtoffer is van een politiek complot

De inmiddels 61-jarige uit Turkije afkomstige Koerd werd in 2002 door het gerechtshof Den Bosch tot levenslang veroordeeld. De rechtbank achtte bewezen dat hij onder meer de opdracht heeft gegeven voor een moord in een theetuin in Istanbul. Hij beraamde die moord vanuit Nederland. Baybasin is tevens veroordeeld voor een poging tot uitlokking van moord in Kentucky (VS), gijzeling en handel in heroïne. Baybasin stond aan het hoofd van een criminele organisatie die zich eind vorige eeuw schuldig maakte aan moord, gijzeling en drugshandel.

Baybasin heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is en dat hij het slachtoffer is van een politiek complot. De Turkse regering zou hem achter de tralies willen hebben, niet voor moord, maar omdat hij een voorvechter was van de Koerdische vrijheidsstrijd. Turkije zou in die theorie Nederland in de tang hebben gehad omdat het informatie over seksueel misbruik - gepleegd door een hogere Nederlandse ambtenaar van het ministerie van justitie - niet zou openbaren zolang Baybasin maar vervolgd en veroordeeld zou worden.