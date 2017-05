Hoge eisen aan de cao? Dan huren we toch flexwerkers in

De bazen worden steeds machtiger terwijl werknemers hun invloed verliezen. Die indruk ontstaat nu Jumbo de vakbonden passeert bij cao- onderhandelingen, werknemers van Holland Casino al voor de achtste keer staken om een nieuwe cao af te dwingen en horecapersoneel het al drie jaar zonder cao moet doen.

Lees verder na de advertentie

De verschuiving van macht lijkt gelijk te lopen met de daling van het ledental van vakbonden

Schuift de macht steeds sneller op richting werkgevers? Nee, zegt zowel arbeidsmarktdeskundige Paul de Beer als arbeidsrechtadvocaat bij GMW advocaten Koen Vermeulen. Althans, het gaat niet ineens sneller, zegt De Beer. "Al sinds de jaren tachtig zie je dat werkgevers langzaamaan meer macht krijgen ten koste van werknemers." De Beer ziet Jumbo als incident. De supermarktketen passeerde de vakbond en wil een cao afsluiten met de ondernemingsraad. Dat is geen trend. "Het aantal werknemers dat onder cao's valt is al een halve eeuw stabiel rond 80 procent. Dat is afgelopen jaar iets gedaald, maar ook vroeger zag je schommelingen." De verschuiving van macht lijkt gelijk te lopen met de daling van het ledental van vakbonden. De FNV zal in de komende jaren waarschijnlijk voor het eerst onder de miljoen leden duiken. Wie vertegenwoordigt de vakbond nog, vraagt Vermeulen zich af. "In totaal is 17 procent van de werknemers lid van een vakbond. Zij bepalen dus voor 80 procent van de werknemers hoe de arbeidsvoorwaarden eruitzien", zegt Vermeulen. "Ik denk dat werkgevers daar wel eens moeite mee hebben." Als jullie te hoge eisen stellen, zeggen werkgevers, zoeken we wel personeel buiten de cao's om

Hoe komt het dat de macht van werknemers erodeert? Dat is geen Haags beleid, zegt De Beer, maar de politiek heeft er wel invloed op. De economie verandert. Niet arbeid is leidend, maar kapitaal. Dat is makkelijker te verplaatsen naar andere landen, waarna arbeid het kapitaal volgt. "Door te dreigen werk naar lagelonenlanden te verplaatsen kunnen bedrijven vakbonden onder druk zetten om slechtere arbeidsvoorwaarden te accepteren. Ook migratie binnen Europa zet druk op de arbeidsmarkt. Buitenlanders zijn bereid om voor minder loon te werken." Dan de invloed vanuit Den Haag. De overheid is al decennia bezig zich terug te trekken met meer marktwerking, deregulering en verzelfstandiging. "Dat betekent dat er op de markt meer concurrentie ontstaat. Bedrijven gebruiken meer concurrentie als argument om mindere arbeidsvoorwaarden te accepteren. Anders verliezen we het, zeggen ze dan." Op de vrije markt lopen sinds begin deze eeuw steeds meer flexkrachten rond. Dat draagt evenmin bij aan een sterkere positie van werknemers. Bedrijven die moeten concurreren willen zo goedkoop mogelijk leveren. Dat betekent bezuinigen op loonkosten. Bijvoorbeeld door tijdelijke krachten in te huren, of zzp'ers. Want als het ene bedrijf dat niet doet, dan doet het andere het wel. "Zo lopen bedrijven met dure cao-medewerkers het risico te verliezen van bedrijven die met zzp'ers werken. Dat zet druk op de cao's. Als jullie te hoge eisen stellen, zeggen werkgevers, zoeken we wel personeel buiten de cao's om."

Zijn vakbonden nog wel de aangewezen partij om werknemers te vertegenwoordigen? Daarover hebben Vermeulen en De Beer geen enkele twijfel. Ja, de vakbond is en blijft de organisatie om te strijden voor werknemers. "Bonden hebben nog altijd een belangrijk wapen: stakingen", zegt Vermeulen. "Dat is een grondrecht. Al zie je bij Jumbo dat het bedrijf zich weinig van de acties aantrekt." Er zullen altijd uitzonderingen van kleine clubjes zijn, zegt De Beer. "Maar over het algemeen kunnen zij vakbonden niet vervangen. Zo denken werkgevers er ook over aangezien in de meeste bedrijfstakken gewoon een cao wordt gesloten met vakbonden." Vermeulen ziet wel beweging in de vakbondswereld. De positie van bonden staat onder druk door zzp'ers en andere werkenden die geen vakbondslid zijn. "Er zijn groepen die kiezen voor een draagvlakbenadering", zegt Vermeulen. Hij doelt daarmee op het Alternatief Voor Vakbond (AVV) dat de cao Fashion, Sport en Lifestyle afsloot. De AVV onderhandelde met werkgevers en liet medewerkers in de sector stemmen over het resultaat. Of iemand lid was of niet, maakte niet uit. "Dat is een andere systematiek dan dat je aan een klein clubje vakbondsleden een cao voorlegt." Lees ook: 'Sterke daling van het aantal stakingsdagen'

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.