Hoge celstraffen geeïst voor moord op Nederlandse agent

De hoogste straf is voor Nitzael P.G. (22) uit Venezuela. Hij was de man die uiteindelijk de voor Ferry Bakx fatale schoten loste. Tegen Rachyt S. (42), inwoner van Bonaire, is 20 jaar geëist.

Lees verder na de advertentie

Begin augustus legde verdachte S. contact met de Venezolaan R. Via WhatsApp werd R. uitgenodigd om naar Bonaire te komen met ‘klusjesmannen’. Het plan was om een overval te plegen of iemand te gijzelen. Volgens het OM werd R. aangeraden veel munitie mee te nemen. Bij de boodschap werd tevens een filmpje meegestuurd met daarop beelden van een executie.

Op 17 augustus overviel de bende van zes Venezolanen een woning in een van de duurdere wijken. Twee oudere mensen, twee ouders met hun kind en een vrouw werden het slachtoffer van de overval. Het gezelschap kwam met de schrik vrij. De met een collega te hulp geschoten agent Bakx werd echter doodgeschoten.

De uit Noord-Brabant afkomstige Bakx werkte sinds 2013 op het eiland. Hij was, zo bleek uit boodschappen op internet, zeer te spreken over het eiland en wilde bezoekers graag rond leiden.

Bakx was een bekende op het eiland. Op de dag dat zijn lichaam naar Nederland werd overgevlogen stonden er rijen mensen langs de route naar de luchthaven.

Uit verklaringen van de verdachten blijkt dat zij op de loop waren voor de armoede in hun land. Het OM vindt echter dat de armoede geen reden kan zijn voor de moord op de agent.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.