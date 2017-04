Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gisteren bepaald. Ouders van vijf van de zes kinderen hadden een klacht ingediend tegen de eerdere beslissing van het OM de vereniging en de gemeente niet te vervolgen voor dood door schuld en voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld.

Het hof laat de gemeente ongemoeid. De gemeente had weliswaar moeten weten dat de dug-out haar eigendom was en dus ook moeten zorgen voor onderhoud. Dat verwijt is echter te gering voor een vervolging, vindt het hof.

Anders ligt dat bij de voetbalclub. De dug-out is ooit zonder vergunning gebouwd door vrijwilligers van de vereniging. In het najaar van 2013 liep de dug-out stormschade op. De gemeente werd door de club aangesproken, alleen niet als eigenaar van de dug-outs maar als eigenaar van de boom. De gemeente beriep zich op overmacht en een claim van de schade aan de dug-out werd dan ook afgewezen.

De voetbalvereniging Twijzel heeft vervolgens nagelaten de dug-out op een deugdelijke wijze te controleren. Dat er een paar mannen aan het dak hebben gehangen noemt het hof “een volstrekt inadequate reactie om te bezien of de dug-out nog wel veilig was”. En dat al helemaal omdat de dug-out elke week werd gebruikt en er ook steeds kinderen op het dak gingen zitten. Het is dat verwijt dat het hof er toe brengt de klacht van de ouders te honoreren.

Op de dag van de fatale gebeurtenis werd het jaarlijkse korfbaltoernooi gehouden. Op het veld liepen bijna duizend leerlingen van 22 basisscholen.

