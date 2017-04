Hof tikt Rusland op vingers voor gijzeling Beslan

Rusland heeft te weinig gedaan om mensen te beschermen bij een geruchtmakende gijzeling in een school in 2004 in de Zuid-Russische stad Beslan. Dat bepaalde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gisteren. De bestorming van de school ontaardde destijds in een chaotisch vuurgevecht, waarbij 334 gijzelaars omkwamen, van wie meer dan de helft schoolkinderen.

De Russische regering noemt de uitspraak ‘volkomen onacceptabel’ en gaat in beroep. “Een land dat meermaals het slachtoffer is geworden van terreuraanslagen kan zo’n conclusie niet aanvaarden.”

Vlammenwerpers Het gijzeldrama begon in september 2004 toen Tsjetsjeense moslimextremisten op de eerste dag van het onderwijsjaar de school binnendrongen en ruim duizend leerlingen in gijzeling namen. De strijders, die de onafhankelijkheid van de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië eisten, dreven de kinderen bijeen in een gymlokaal en hingen explosieven aan de basketbalringen. Russische troepen maakten na drie dagen een einde aan de gijzeling en gebruikten daarbij onder meer tankkanonnen, bazooka’s en vlammenwerpers. De Russische regering noemt de uitspraak volkomen onacceptabel en gaat in hoger beroep. Volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens troffen de Russische autoriteiten destijds onvoldoende voorzorgsmaatregelen, ondanks dreigementen die tegen scholen in de regio waren geuit. Ook gebruikten de Russische troepen volgens het Hof excessief geweld tijdens de bestorming, die bovendien slecht werd geleid. Mede daardoor vielen er zo veel slachtoffers. Naast de ruim 300 doden raakten meer dan 800 mensen gewond.

Compensatie 'karig' Het Hof bepaalde gisteren dat Rusland 3 miljoen euro schadevergoeding moet betalen aan ruim 400 slachtoffers en nabestaanden. Voorzitter Aneta Gadijeva van de groep Moeders van Beslan noemde die compensatie karig. “Iemand krijgt 5000 euro, iemand anders misschien 20.000 euro. Dat is maar een klein bedrag”, aldus Gadijeva. Of de Russische regering de schadevergoeding zal betalen, moet worden afgewacht. Rusland is aangesloten bij het EHRM en is juridisch gebonden aan de uitspraak, maar het Hof kan naleving niet afdwingen. Beslan ligt in de deelrepubliek Noord-Ossetië aan de onrustige zuidgrens van Rusland. Toen de gijzeling in 2004 plaatsvond, woedde in de iets oostelijker gelegen deelrepubliek Tsjetsjenië een oorlog tussen islamitische separatisten en Russische regeringstroepen. De Russische president Vladimir Poetin heeft die opstand met grof geweld de kop ingedrukt. Tegenwoordig wordt Tsjetsjenië geleid door president Ramzan Kadyrov, die door Poetin naar voren is geschoven. Hij gebruikt ontvoeringen en martelingen om de huidige relatieve rust te bewaren.

