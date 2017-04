Hof: strafrechtelijk onderzoek tegen Nam

Het OM liet eerder weten de Nam niet te willen vervolgen, omdat dit onderwerp volgens het OM niet in het strafrecht thuishoort. Maar het hof beslist dat dat toch moet gebeuren. "Naar het oordeel van het hof is een onderzoek naar de bewijsbaarheid van dat feit ten onrechte achterwege gebleven. Een dergelijk onderzoek moet nu eerst worden verricht, waarna definitief kan worden beoordeeld of vervolging moet plaatsvinden."

Groninger Bodem Beweging

De zaak is aan het rollen gebracht door verschillende individuele klagers en de Groninger Bodem Beweging (GBB), die Groningers vertegenwoordigt die te kampen hebben met aardbevingsschade ten gevolge van gaswinning door de Nam. De GBB diende eerder een klacht in tegen de Nam, deed aangifte en riep in 2015 de hulp in van topadvocaat Gerard Spong.

Volgens Spong maakte de GBB des tijds al een een goede kans op strafrechtelijke vervolging. "De Groningers worden getroffen door bevingen, hun huizen gaan stuk, hun gezondheid lijdt eronder. Op zich is dat te vertalen naar strafbare feiten. De staat is verplicht ervoor te zorgen dat mensen niet worden blootgesteld aan inhumane omstandigheden", aldus Spong.

Een eerdere poging om de Nam strafrechtelijk aan te pakken, werden door de officier van justitie en het Gerechtshof van Leeuwarden geblokkeerd, aldus Spong. "Maar we menen dat er nu een gewijzigde situatie is ontstaan. Op basis van die wijzigingen gaan we ons onderzoek doen. Denk bijvoorbeeld aan het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid."

Dat rapport, dat in februari 2015 verscheen, maakte gehakt van de Nam en de overheid. Volgens de onderzoekers had 'de gevestigde orde' jarenlang de veiligheid van de Groningers genegeerd, verblind door de gasopbrengst.

Toch faalden alle pogingen tot nu toe omdat het Openbaar Ministerie er niets voor voelde. Nu heeft het hof Arnhem-Leeuwarden besloten dat er toch een onderzoek moet komen.