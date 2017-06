Hof: Nederland aansprakelijk voor dood van 350 moslimmannen Srebrenica

Het gaat om de dood van de ongeveer 350 mannen die als laatsten op 13 juli 1995 op de VN-basis zaten, waar zij hun toevlucht hadden gezocht voor het oprukkende Bosnisch-Servische leger. De Nederlandse blauwhelmen van het Dutchbat-bataljon handelden onrechtmatig door te blijven meewerken aan hun evacuatie, aldus het hof. Dutchbat kon op dat moment weten of hád moeten weten, vindt het hof, dat de moslimmannen een reële kans hadden op een onmenselijke behandeling of executie.

Tegelijk weet het hof niet zeker of de Bosnische Serviërs hen niet alsnog zouden hebben vermoord als ze hen op de basis hadden ontdekt. Daarom krijgen de nabestaanden 30 procent van de geleden schade vergoed. Tijdens de genocide na de val van de moslimenclave vermoordde het Bosnisch-Servische leger uiteindelijk bijna 8400 moslimmannen en -jongens.

Nabestaanden

De zaak was aangespannen door ruim 6000 nabestaanden. Deze zogeheten Moeders van Srebrenica vinden dat de Nederlandse staat aansprakelijk is voor de dood van alle mannen die na de val van de enclave zijn omgebracht door de Bosnische Serviërs. Zij wilden dat de nabestaanden van alle vermoorde mannen in aanmerking komen voor schadevergoeding, maar daar ging het hof niet in mee.

Zo'n 25 van de nabestaanden uit Srebrenica woonden vanochtend de uitspraak bij. Zij toonden zich ernstig teleurgesteld in het arrest van het hof, en lieten hun afkeuring soms luidruchtig blijken tijdens en na de zitting. De rechter had er een uur voor nodig om een samenvatting van het oordeel voor te lezen. Na afloop begon een van de moeders tegen de voorzitter te schreeuwen.

De rechtbank Den Haag oordeelde in juli 2014 dat de Nederlandse staat aansprakelijk is voor de dood van de ruim driehonderd mannen die door Dutchbat werden weggestuurd. Die uitspraak is dus nu deels in stand gelaten door het hof. Tegen het vonnis van de rechtbank gingen destijds zowel de Staat als de Moeders van Srebrenica in beroep.

