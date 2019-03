Hof bestraft moord op Koen Everink hoger: 20 jaar cel

Aanvankelijk werd de voormalige tenniscoach van Robin Haase tot 18 jaar cel veroordeeld. Zo klonk ook de eis van het OM vorig jaar. In hoger beroep werd de hogere straf geëist, die nu bevestigd werd door het hof. Op 4 maart 2016 werd Everink dood gevonden in zijn villa in Bilthoven. 24 messteken werden de zakenman fataal.

Lees verder na de advertentie

Dat zijn destijds 6-jarige dochtertje haar vader ‘s ochtends in een plas bloed aantrof, vond het hof voldoende om de strafmaat zwaarder door te laten wegen. Tijdens de gebeurtenissen lag het kind boven te slapen. Ook vindt het hof dat de straf hoger moet zijn omdat de twee vrienden van elkaar waren en dat De J. de rechtszaak vertraagde.

De halve Nederlandse tenniswereld werd gehoord over de verhoudingen tussen coach Mark de J. en zakenman Everink

Gokverslaving De rechtszaak rond de gewelddadige dood kende een lange reeks verbluffende elementen. De J. voerde voor de dood van Everink bijzonder gewelddadige zoektermen in in Google, bleek tijdens de zitting in mei vorig jaar. Ook had hij een gokverslaving en jaste hij er bakken vol met geld doorheen, en was er een mysterieus briefje met daarop een boodschap van de even mysterieuze afpersers die de tenniscoach lastig zouden vallen. De halve tenniswereld werd gehoord over de verhoudingen tussen De J. en Everink. De J. bleef bij de rechter altijd volhouden dat hij onschuldig is. Hij zag in Everink een vriend en een “gokmaatje”. De oud-tenniscoach zou ontvoerd zijn door een groep mannen die voor Everinks dood verantwoordelijk zouden zijn. Het hof vindt die bewering ongeloofwaardig. De advocaten van De J. verwachten dat ze in cassatie gaan bij de Hoge Raad, maar ze gaan eerst het arrest bestuderen, zeiden ze na de uitspraak. Vooraf hadden ze al laten doorschemeren dat ze bij de hoogste rechter zouden aankloppen. Ze vinden onder meer dat er niet genoeg onderzoek is gedaan naar de beweerde ontvoering.

Lees ook: