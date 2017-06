Hoezo is yoga niet voor dikke vrouwen?

Toen Stanley in 2012 haar eerste foto’s in yoga poses op Instagram plaatste, wist ze nog niet dat ze enkele jaren later een boegbeeld zou worden voor vrouwen zoals zij. Met ruim 315.000 volgers is ze inmiddels een icoon in de yogawereld en een voorbeeld voor zowel beginnende als ervaren yogis. En dan met name voor volle vrouwen.

Yoga is voor iedereen, of je nu kort, lang, dik, dun, jong of oud bent.

Want Stanley is nou niet bepaald slank, zoals een 'standaard' yogi er misschien uitziet op reclameposters, in tijdschriften en in de fitnessschool. Ze is juist het tegenovergestelde. Zelf zegt ze dat ze nooit echt stil had gestaan bij de vraag of ze met haar figuur überhaupt wel aan yoga kon doen. Maar door de vele reacties op haar foto's werd ze zich er steeds meer van bewust dat ze afweek van de standaard: yoga is niet voor dikke vrouwen. De negatieve reacties liet ze vrij gemakkelijk van zich afglijden, door de positieve reacties realiseerde ze zich dat ze iets kon betekenen voor andere volslanke vrouwen. Ze begon met het delen van haar foto's om feedback te krijgen op haar houding, nu doet ze dat vooral om volle vrouwen die hun lichaam als belemmering zien te inspireren ook met yoga te beginnen. "Er zijn zoveel mensen die denken dat ze niet eens een yogastudio binnen kunnen lopen omdat ze dik zijn", schrijft Stanley. "Maar iedereen die kan ademen kan deze sport beoefenen."

De foto’s van haarzelf in ingewikkelde yoga poses krijgen duizenden likes en reacties. Ook geeft Stanley op Instagram, YouTube en in fitnessapps met video’s yogales. Maar ook buiten het internet kan ze haar verhaal kwijt. Ze reist de hele wereld over om yogales te geven en ze schreef het boek 'Every Body Yoga'. De eerste zin van dat boek: "Als je dik bent en je plaatst een foto van jezelf in yogapose, wil iedereen weten hoe je dat in godsnaam voor elkaar krijgt."

Stanley is zeker niet de enige die zich inzet voor 'body positive' yoga. Yogascholen over de hele wereld bieden inmiddels lessen aan voor volle vrouwen die willen kennismaken met yoga. En onder populaire hashtags als #yogaeverydamnday, #yogaforeveryone en #curvyyoga willen vrouwen die afwijken van het standaard beeld van hoe een yogi eruit hoort te zien in beeld brengen dat yoga écht voor iedereen is. Ongeacht je geslacht, leeftijd, huidskleur of lichaamsbouw.

