Hoeveelheid nieuw ontdekte olie op dieptepunt

Er zijn in 2016 maar weinig nieuwe olievelden ontdekt. De vondsten die oliemaatschappijen vorig jaar deden, staan gelijk aan 2,4 miljard vaten (van 159 liter). Dat aantal ligt ruim onder het gemiddelde over de afgelopen vijftien jaar: dat bedroeg 9 miljard vaten.

Olie­maat­schap­pij­en hebben drastisch bezuinigd op hun speurtochten naar nieuwe olie

De schamele ontdekkingen, gisteren bekendgemaakt door het Internationaal Energie Agentschap (IAE) komen niet als een verrassing. Sinds de olieprijzen medio 2014 begonnen te dalen, hebben grote westerse oliemaatschappijen drastisch bezuinigd op hun speurtochten naar nieuwe olie.

Het gevolg daarvan is dat er weinig nieuwe olie is ontdekt. Het IAE, adviseur en denktank van 29 (voornamelijk westerse) landen, verwacht ook dit jaar weinig vondsten. Oliemaatschappijen schroeven hun exploratie-budget dit jaar verder terug, denkt het IEA: in 2017 wordt er ruim 50 procent minder in speurtochten naar olie geïnvesteerd dan in 2014.

Nieuwe projecten Het agentschap becijferde verder dat het aantal nieuwe projecten dat zal worden uitgevoerd uitzonderlijk laag is. Oliemaatschappijen hebben vorig jaar nog wel ‘ja’ gezegd tegen een aantal nieuwe projecten. Maar dat aantal is sinds de jaren veertig van de vorige eeuw niet zo laag geweest. Die schamele vondsten en lage investeringen kunnen leiden tot schaarste, denkt het IAE. Het verwijst daarbij ook naar de gespannen situatie in Venezuela, een grote olieproducent. De kosten om een vat schalie-olie naar boven te halen, zijn in drie jaar tijd met 50 procent gedaald Er is wel een uitzondering op die werkelijkheid: de investeringen in de winning van schalie-olie in de Verenigde Staten stijgen weer - en flink ook. De Amerikaanse schalie-olie-industrie had aanvankelijk veel last van de scherp gedaalde olieprijzen. Maar de kosten om een vat schalie-olie naar boven te halen, zijn in drie jaar tijd met 50 procent gedaald, volgens het IAE. Daardoor is de winning van schalie-olie in staten als Texas ook bij de huidige olieprijzen (rond de 50 dollar per vat) rendabel. Volgens het IAE heeft de Amerikaanse schalie-olie-industrie inmiddels een belangrijke rol in de oliewereld. Waar veel oliemaatschappijen hun investeringen terugdraaien, zorgen de Amerikaanse schalie-oliebedrijven voor compensatie.

