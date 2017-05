Hoeveel rek zit er nog in Schiphol?

Vier houten loodsen en wat weidevogels. Meer was er een eeuw geleden niet te zien in de noordoosthoek van de ingepolderde Haarlemmermeer. Een gebied van 16 hectare weiland werd er geprepareerd voor de militaire luchtvaart. Op 19 september 1916 landden daar voor het eerst vliegtuigen, drie stuks.

Het echte groeien begon na 1919. In dat jaar werd de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën opgericht. Het begin van een vruchtbare vriendschap. De KLM zorgde een jaar later al voor 440 burgerluchtvaartpassagiers.

In de decennia daarna werden nieuwe gebouwen, loodsen en landingsbanen aangelegd. De banen in vier windrichtingen. Zo konden vliegtuigen altijd opstijgen en landen, ongeacht het weerbarstige weer in de polder. De groei ging gestaag verder. Tot nu: honderd jaar na oprichting knalt de nationale luchthaven Schiphol bijna uit zijn voegen.

Vorig jaar groeide het vliegveld met ruim 9 procent. Het passagiersaantal steeg naar bijna 64 miljoen. In 2016 werden 1,7 miljoen ton goederen vervoerd. Schiphol zelf schat dat het direct en indirect aan 300.000 mensen werk verschaft. Die bedrijvigheid leidde in 2016 tot 479.000 vliegbewegingen. Dat is al bijna het wettelijk vastgelegde maximum van een half miljoen.

Pas na 2020 mag de luchthaven boven die 500.000 vliegbewegingen groeien. Waarom wel uitbreiding na 2020? Omdat de verwachting is dat vliegtuigen almaar zuiniger en stiller worden. Voorlopig worden omwonenden ontzien.

Veel van die omwonenden zijn het lawaai nu al beu, getuige de 217.000 klachten vorig jaar. Een terechte kanttekening is dat driekwart van het genoteerde leed afkomstig was van een klein groepje veelklagers. Maar toch vonden 6000 mensen het nodig minimaal een keer bezwaar te maken. En er is meer aan de hand.

"De grenzen van een veilige afhandeling van het vliegverkeer komen in zicht", concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid in april. De verkeerstoren zit te vol. De luchtverkeersleiding kan de overvloed aan vluchten niet meer aan. Het eens zo slimme idee van elkaar kruisende banen zorgt nu voor een ingewikkelde spaghetti van taxi- en landingsbanen.

Daar komt de kritische houding van KLM nog bovenop. Samen groot geworden, maar nu gebrouilleerd. De partner van weleer vindt dat Schiphol prijsvechters bevoordeelt en dat het de toenemende drukte slecht regelt.

De benauwde situatie van de luchthaven culmineerde tijdens de meivakantie drie weken terug. Mensen moesten uren wachten, veel van hen misten hun vlucht, de chaos was compleet.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van infrastructuur greep in. Op 8 mei overlegde ze met Pieter Elbers van KLM en Jos Nijhuis, de baas van Schiphol. Afgesproken werd dat het vliegveld alle beveiligingsdoorgangen van vertrekhal één opent deze zomer. De luchthaven gaat daarvoor extra beveiligers inzetten. Het ergste onheil lijkt met de ingreep afgewend.

Maar een nieuw capaciteitstekort doemt alweer op. Het Centraal Planbureau verwacht dat de vervoersvraag op het vliegveld tot 2050 groeit naar minstens 110 miljoen passagiers. Bij een voortvarende economie verwacht het CPB een toekomstige vraag van 170 miljoen. Dat is bijna een verdrievoudiging van het huidige aantal.

Welke opties heeft Schiphol op de groei te verwerken? En wie neemt daarin de regie?

Hoogleraar transporteconomie aan de Universiteit van Amsterdam Jaap de Wit gelooft niet in dat plan. "De oudste en grootste luchthaven is altijd het populairst bij vliegmaatschappijen. Daar is de meeste bedrijvigheid."

Het is wel de vraag of luchtvaartmaatschappijen zitten te wachten op Lelystad. Het vliegveld zou te klein zijn en bovendien slecht bereikbaar. Lage tarieven en een korte omdraaitijd - de tijd die nodig is om een vliegtuig na landing te prepareren voor vertrek - moeten het vliegveld aantrekkelijk maken.

Eindhoven Airport is voor iets meer dan de helft in handen van de groep. Dit vliegveld was in 2016 goed voor bijna 31.000 vliegbewegingen en 4,8 miljoen passagiers. Tot 2020 mag Eindhoven doorgroeien naar 43.000 vliegbewegingen.

Optie 2: Schiphol op zee

Het idee van Schiphol op zee werd in de jaren negentig vaak geopperd. Kamerlid Salima Belhaj (D66) blies het plan vorig jaar nieuw leven in met een opiniestuk in het Algemeen Dagblad. Het grote voordeel van een vliegveld in de Noordzee is het gebrek aan omwonenden. Geen geluidsrestricties meer en eindeloos veel ruimte om uit te breiden. Schiphol kan spieken in China. De luchthaven van Hongkong is sinds de jaren negentig gevestigd op een kunstmatig eiland. De aanleg ervan kostte toen zo'n 20 miljard euro.

Wat als de vliegtuigen muisstil zijn over vijftig jaar? Hans Heerkens, luchtvaarteconoom

Het enorme prijskaartje van een vliegeiland maakt de investering economisch onverantwoord, zegt Hans Heerkens. Volgens de luchtvaarteconoom van de Universiteit Twente is het risico domweg te groot: "Wat als de vliegtuigen muisstil zijn over vijftig jaar? Of als ze veel groter worden en meer mensen tegelijk meenemen? Dan heb je zo'n eiland niet meer nodig."

Transporteconoom De Wit vindt dat een zeeluchthaven op zijn minst opnieuw overwogen moet worden. "Aan het begin van deze eeuw was het te duur. Hoe de situatie nu is weten we niet." Milieuclubs zijn in ieder geval fel gekant tegen een vliegveld te water. Het zou ingrijpende gevolgen hebben voor de vogelstand, zeggen zij. Misschien moet Schiphol zijn zegeningen tellen.